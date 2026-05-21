Налоговые лазейки и серые схемы: как маркетплейсы удерживают низкие цены и уничтожают обычные магазины

В России массово закрываются розничные магазины. Одна из главных причин — бизнесу всё сложнее конкурировать с маркетплейсами. Покупатели уходят в онлайн, потому что там товары часто стоят дешевле, а доставляются быстрее. Но за счет чего интернет-платформы держат низкие цены? Об особых условиях работы и жесткой конкуренции с китайскими производителями нашим коллегам из UFA1.RU рассказали экономисты и сами предприниматели.

Онлайн-поблажки и серые схемы

Экономист Всеволод Спивак считает: всё дело в налоговых «поблажках» для онлайн-ретейла и серых схемах ведения бизнеса.

«Ассоциация ретейлеров выступает уже много лет с позицией о том, что они не могут конкурировать с маркетплейсами, и не только из-за их технологических инноваций, но и из-за того, что те более предрасположены пользоваться различными льготными налоговыми режимами», — говорит эксперт.

В пример экономист приводит организацию работы на складах, куда нанимают чаще всего самозанятых.

«Я бы, наверное, исключил для самозанятых возможность работы с юрлицами, потому что зачастую под самозанятостью маскируется системная работа. Это способ не платить зарплатные налоги».

Но в то же время онлайн-ретейл, по мнению экономиста, в тяжелых для торговли условиях сформировал свои альтернативные каналы логистики, которые отлично сработали — как для потребителей, так и для самого рынка. Очевидно, что, если бы не маркетплейсы, то в период санкций российский рынок мог бы лишиться значительной части зарубежных товаров и налоговых сборов с ретейла.

Дробление бизнеса и (без)ответственность селлеров

«Дальше, на маркетплейсах легче происходит процесс ухода от полноценного суммового вложения при разбивке бизнеса на мелкие составляющие», — продолжает эксперт.

Речь про дробление бизнеса. При работе на общей системе налогообложения компании платят налог на прибыль и НДС. Торговцам на маркетплейсах, как считает экономист, проще дробить бизнес, когда оборот переваливает за допустимые лимиты: так они сохраняют право на льготные режимы — УСН или АУСН.

Если же вы физически находитесь в торговом центре либо на улице, то менять ИП каждые несколько месяцев будет проблематично. Но сейчас ситуация меняется: ФНС усилила контроль за подобными практиками на маркетплейсах.

Еще одна деталь, которая помогает сэкономить, — у торговца на маркетплейсе совершенно другая ответственность за товары (в отличие от продавца на физическом рынке).

«Считается, что маркетплейс — это не магазин в стандартном понимании и он сам не несет ответственности за качество товаров. Соответственно, если что-то происходит, есть претензии к какому-то ИП, причем неизвестно, что с ним делать, как с ним судиться, это очень тяжело. А если ты обычный офлайн-магазин, приходят к тебе, и ты несешь полную ответственность прямо здесь и сейчас», — считает экономист.

Допустим, если вы продаете бытовую технику, то вы обязаны предоставить сервис, связанный с ее ремонтом и обслуживанием. Маркетплейсы же зачастую освобождены от этих обязательств. А сервис, гарантийный ремонт, скорость его проведения — это, с одной стороны, важный фактор для потребителя, а с другой — это значительные издержки для офлайн-ретейла, которые онлайн-площадки не несут.

«Даже крупные сети — хотя их очень небольшое количество — могут сформировать ту же логистическую эффективность: центры распределения и способы доставки, которые есть у маркетплейсов. Поэтому часть успеха онлайн-платформ — это налоговая оптимизация, а часть — технологически обусловленный эффект масштаба и инноваций», — заключает эксперт.

Предприниматель — о бешеной конкуренции и льготах для КНР

О том, какие еще способы помогают снизить стоимость товаров, рассказал селлер на маркетплейсе. Он продает всё: от одежды до туристических аксессуаров.

Первая причина низких цен — это высокая конкуренция. Например, количество мест на полках крупных торговых сетей (таких как «Магнит» или «Пятерочка») жестко ограничено. Из-за строгого отбора покупателю обычно доступно всего 10 видов сока и 5 видов салфеток. На маркетплейсах же вход открыт для всех продавцов. Из-за этого число предложений становится несопоставимо большим, а конкуренция вынуждает снижать ценники до минимума. Рынок сам диктует правила.

Вторая причина — условия оплаты поставщикам. В офлайн-ретейле стандартная схема работы часто включает длительные отсрочки платежей: поставщик привозит товар в магазин, а деньги за него получает лишь спустя несколько месяцев. Ему приходится закладывать эти недели и месяцы ожидания в стоимость продукции, чтобы не остаться без оборотных средств. На маркетплейсах таких длинных отсрочек нет, деньги оборачиваются в разы быстрее, поэтому и итоговая цена для покупателя может быть ниже.

Селлер также отмечает удобство логистики: «Ввиду того что маркетплейсы активно используют аутсорс-услуги по доставке товаров до пунктов выдачи, это становится логистически эффективнее для самих селлеров. Небольшим компаниям, которые хотят отправить в далекий город всего одну свою коробку, не нужно переплачивать. Она объединяется с грузами других продавцов, и в итоге получается очень дешевая доставка».

Более того, карточка товара онлайн-продавца на маркетплейсе доступна покупателям по всей России, а это колоссальный рынок сбыта.

«Это уровень масштаба: даже если ты маленький ИП, твой товар могут заказать в любой пункт выдачи в России. Тут открывается просто бешеный, огромный рынок всей России, в отличие от офлайна, как когда ты торгуешь только на одной точке, на офлайн-островке в торговом центре. У тебя очень узкий рынок, и у тебя не размазываются ни логистические затраты на количество продукции, ни зарплаты, ни аренда. В общем, на маркетплейсах гораздо легче сразу получить эффект масштаба, а за его счет очень хорошо размываются постоянные расходы бизнеса типа аренды, зарплат, лизингов, долгов, кредитов и так далее. Поэтому на маркетплейсе всегда будет дешевле, к счастью или к сожалению», — считает селлер.

Что душит российских селлеров

Как признаётся предприниматель, даже при всех плюсах на рынке есть и более удачливые торговцы — китайские и киргизские. Им маркетплейсы предоставляют лучшие условия для продаж: комиссии ниже, логистика проще, вывод денег быстрее. Условия для китайцев наши продавцы считают сверхлояльными.

Это может быть частью стратегии расширения каналов поставок на маркетплейсы — выход на новые рынки. Но пока что многим продавцам это кажется несправедливым.

«В целом для китайских селлеров условия становятся всё более подходящими: на границах строят большие сортировочные центры, которые убирают преимущество российских селлеров в скорости доставки. Если раньше российские и китайские продавцы соревновались не в цене (от завода-производителя она всегда ниже), а в сроках, то сейчас этот гандикап будет сужаться. Даже сейчас в межсезонье в топах по многим категориям находится очень много китайских компаний, у которых активно заказывают товары», — рассказывает предприниматель.