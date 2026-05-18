Когда подорожает бензин и ждать ли дефицита. Раскрываем главный секрет российского рынка

На прошлой неделе российские СМИ переполошили россиян: дефицит АИ-95! «Фонтанка» все об этом знает. И кому не хватает бензина, и какого, и почему, и когда и на сколько он подорожает.

Откуда взялся слух про дефицит бензина

Затравщиками слухов о нехватке топлива стали деловые издания, рассказавшие, что на Петербургской бирже 8 мая не все заявки на покупку были удовлетворены. Не хватило 26 тыс. тонн Аи-95. Объем немалый. Столько за три дня потребляет Петербург и за сутки — Москва.

Спрос был повышен из-за грядущих трех дней выходных, но в статье про это не говорилось. И уже в следующий торговый день, 12 мая, спрос был удовлетворен при небольшом падении котировок — 70 736 за тонну с НДС против 70 745 в дефицитную пятницу, 8 мая.

Есть ли в России дефицит бензина

Технически ситуация, когда спрос превышает предложение, в экономической науке действительно называется дефицит. Именно это и случилось 8 мая на петербургской бирже.

Власти перестали публиковать с недавних пор данные о производстве бензина на российских НПЗ — причины объяснять нет смысла. И сказать точно, сколько именно топлива есть в стране, а сколько надо, — на обывательском уровне невозможно.

Однако мы все знаем про внеплановые ремонты на заводах, кто-то в запрещенных сетях видит неприятные кадры и понимает: ну, что-то, наверное, и правда мы стали меньше делать топлива.

Ну и потом, что такое дефицит бензина, любой россиянин от 50 лет прекрасно помнит по 1990-м. Это когда приезжаешь на заправку, а его нет. И ты тогда едешь за город, а там стоит у обочины бензовоз, к нему очередь. Из бензовоза льется нечто, и ты это заливаешь себе в бак. По цене в два-три раза выше, чем на стеле у «обсохшей» АЗС. А, да, если на ту же АЗС приехать и намекнуть оператору, что готов переплатить, почти наверняка бензин для тебя тоже найдется.

Случилось так в 90-е потому, что в рамках программы «Ресурсы в обмен на продовольствие» почти все российские НПЗ как раз бензин и гнали за границу. А выстроенные в системе Госплана СССР заводы были рассчитаны строго на существовавшие потребности народного хозяйства. И по щелчку пальцев увеличить производство бензина не могли физически. Вот его и не хватало.

Куда девается бензин из России

Нервозности сейчас добавляет еще и то, что чиновники объявляют о тотальном запрете на экспорт бензина — ни грамма за границу, все на внутренний рынок. Ирония тут в том, что собственно бензин мы никогда особо и не экспортировали. Например, наш крупнейший покупатель легких дистиллятов — Китай — в прошлом году получил их из России 3,3 млн тонн. Среди них собственно бензина — ноль. Почти все — это нафта. Своего рода полуфабрикат, из которого в том числе можно делать и бензин. Но там у себя, в Китае. А бензин мы нет, не экспортируем почти.

Кстати, довольно забавна география экспорта российских легких дистиллятов по миру. Сейчас в силу всяких разных причин доподлинно проследить их путь практически нереально.

Ну, например, львиная доля дизтоплива, поставляемого из Индии в Европу (это второй по объемам поставщик), сделана из тех самых российских нефтяных полуфабрикатов. Но вот еще в 2023 году все было вполне открыто, и некоторые направления заставляют удивленно хмыкнуть: Гана? Саудовская Аравия? Ей-то чего не хватает?

Ну, вот так живет глобальный рынок нефтепродуктов. На этом графике только те, кому Россия тогда послала больше миллиона тонн дистиллятов. А всего только официальных прямых получателей, отчитавшихся статистическому ведомству ООН, — 39 стран.

Кончится ли бензин на АЗС в России

Сейчас, конечно, дефицита бензина по образцу 1990-х годов и близко нет. Если вдруг на какой-то заправке и кончился какой-то сорт бензина, на соседней за углом он точно есть. Пусть на рубль дороже, но проблем заправиться нет.

Ну, и главный секрет российского бензинового рынка, про который белки-истерички в СМИ не в курсе. Дело в том, что ни одна заправка в нашей огромной стране не получает бензин с нефтеперерабатывающих заводов. Между ними в цепочке стоит как минимум одна нефтебаза, а зачастую и несколько. И остановка поставок с завода мгновенно не опустошает их. Там запасов — на пару месяцев вокруг любого большого города.

То, что где-то в Интернете полыхает какая-то бочка с бензином на НПЗ, совершенно не значит, что на заправках теперь его не будет. Просто нефтебазы пополнят запасы чуть позже, когда пожар потушат, а производство восстановится.

И все это работает в рамках реальной рыночной экономики. То есть условный ЛУКОЙЛ, если у него почему-то кончилось топливо на собственной базе, легко покупает бензин и ДТ на соседней базе «Роснефти». Причем та не заламывает цену особо, потому что еще через 20 км стоит нефтебаза «Газпром нефти», и ее менеджеры по продажам тоже не прочь увеличить свои бонусы за перевыполнение плана.

Так что все же следует разделять сугубо научный термин «дефицит» и его обывательское значение.

Сколько будет стоить бензин до конца 2026 года в России

Теперь самое интересное. Раз дефицит бензина, значит баланс спроса и предложения должен регулироваться ценой. Возьмем за скобки, что на бирже, например, его цена мало зависит от атак на НПЗ и вообще от внешних факторов. Куда заметнее выражена сезонность. Да, с начала года котировки растут, но они все еще далеки от показателей прошлого лета, когда масштаб налетов был на два порядка меньше.

Еще меньше цены на бирже коррелируют с розницей. На АЗС цены на бензин не вполне рыночные. Иногда ситуация на рынке складывается так, что оптовые котировки превышают цены на стелах за литр. И стоит напомнить, что 70% цены бензина и ДТ — это налоги, акцизы и прочие сборы, которыми государство обильно снабжает операторов.

И хотя декларируется, что этот рынок чиновниками не регулируется, в конечном итоге цена топлива — это результат негласного соглашения вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и властей. Формулируется он так: цены на бензин не могут за год вырасти сильнее, чем официальная инфляция. Они и не растут.

Как объявил ЦБ в тревожном 2022 году инфляцию в 12% по итогам года, так в среднем по стране и выросли цены на бензин. В 2023 году (см. график в начале статьи) дизтопливо и АИ-98 подорожало в рознице выше инфляции, зато народные АИ-92 и АИ-95 — ниже. На полпроцента, но ниже.

В 2024 году чиновники ввели своеобразный налог на роскошь и позволили ВИНКам поднять цены на АИ-98 сразу на 20%. Зато все остальные виды — тютелька в тютельку. Разница между показанной Росстатом динамикой цен на АИ-95 и показанной ЦБ инфляцией — 0,04 процентных пункта. Ювелиры просто.

Сбой случился в 2025 году. Уж больно плохо он начинался. Уже в марте инфляция официально была 10,34%. Потом-то, конечно, ведомство Эльвиры Набиуллиной стиснуло волю в кулак и по итогам года показало 5,59%. Но нефтяники люди простые. Видят инфляцию в 10% — поднимают цены на АЗС на 10%. А снижать потом их — такого договора не было. Так и зафиксировалось в декабре 10,06% роста на АИ-95. При официальной инфляции 5,59% по году. Зато после повышения настоящих налогов для богатых до 15-22% их АИ-98 подорожал всего на 7% — меньше всех остальных. Ложка меда.

И вот 2026 год. Строго говоря, в среднем по стране цены на бензин стоят. На самые популярные марки — 2-2,5%, на ДТ вообще 1,5%. А инфляция-то 5,86%. Главный собеседник сетей АЗС в стране — Минпромторг с начала года задал планку: по его прогнозам, итоговая инфляция по году должна составить 4% — и все тут. Собственно, на эту планку и предлагалось ориентироваться операторам при финансовом планировании.

Однако в конце апреля президент России Владимир Путин созвал экономический блок правительства и многозначительно спросил, а почему прогнозы госэкономистов так сильно расходятся с реальностью. Крыть было нечем, и сперва ЦБ, скрепя сердце, обновил диапазон прогноза (4,5-5,5%), а вслед за ним и Минпромторг сдался: не 4, а все 5,2%. Мол, гуляй, голытьба.