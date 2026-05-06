Пособие на детей хотят платить на 15 лет дольше: новости 6 мая

Семьи пожаловались на отсутствие денег Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 мая.

Нейросети могут заменить сотрудников, которые перестали думать самостоятельно

Использование искусственного интеллекта в работе может обернуться двумя возможными исходами. Тот, кто перекладывает на алгоритм всю мыслительную работу, рискует остаться не у дел. Об этом предупредила заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

По ее словам, такой специалист неизбежно готовит себе замену и со временем уступит место либо машине, либо более адаптивному коллеге. Зато умение органично встроить нейросеть в рабочий процесс, напротив, делает позицию кандидата почти неуязвимой, пишет ТАСС.

В условиях цифровой трансформации навыки работы с ИИ становятся конкурентным преимуществом. Именно они позволяют сотруднику оставаться востребованным и не бояться автоматизации, подчеркнула Аблец.

Что можно с собой взять на ЕГЭ

На едином государственном экзамене можно пользоваться дополнительными вещами — это не будет считаться нарушением. Рособрнадзор выпустил методические рекомендации.

По каждому предмету действуют свои правила. На физике и биологии можно взять непрограммируемый калькулятор. На географии — еще и карты (административную и политическую), а также статистические приложения. На математике достаточно линейки без справочной информации.

Самый большой набор разрешенных предметов — на химии: калькулятор, таблица Менделеева, таблица растворимости и электрохимический ряд напряжений металлов. На литературе разрешили орфографический словарь.

Кроме того, на рабочем столе можно держать еду, воду и лекарства. Все перечисленные предметы не будут считаться шпаргалками, сообщает РИА Новости.

Мошенники придумали новые схемы обмана ветеранов перед 9 Мая

В преддверии Дня Победы злоумышленники придумали несколько новых уловок, чтобы украсть данные ветеранов и их родственников. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Первая схема связана с «потерянными наградами». Аферисты звонят от имени волонтеров «Поискового движения России» и сообщают, что найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для «подтверждения родства» жертву просят перейти по ссылке на «архивный сайт» и ввести код из СМС. Так мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Вторая уловка — звонки якобы от Социального фонда. Ветеранам обещают персональную выплату к 9 Мая и просят назвать код из СМС, который на самом деле нужен для кражи данных. Никаких доплат на самом деле не будет, выяснило РИА Новости.

Третья схема касается билетов на парад. Лжесоциальный работник предлагает ветерану льготное место на трибунах за символический взнос, после чего просто исчезает с денежными средствами.

В Омской области разбился самолет

В Омской области около деревни Кошкарево потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22», сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. На борту находились два человека, оба погибли.

По предварительным данным, воздушное судно выполняло авиационные работы по мониторингу лесных пожаров. Крушение произошло около 13 часов по местному времени (10:00 мск).

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Причины аварии устанавливаются.

НДС на иностранные товары хотят поднять до 22%

Налог на добавленную стоимость для зарубежных онлайн-покупок в перспективе могут повысить до 22%. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Сейчас импортные товары дешевле 200 евро не облагаются НДС, а более дорогие — только по ставке 15%. Это ставит российских продавцов в неравное положение, и трансграничная торговля в 2025 году выросла на 60% — до 440 миллиардов рублей.

Минпромторг обсуждает с Минфином поэтапное повышение ставки: 7% — в 2027 году, 14% — в 2028‑м и 22% — в 2029‑м. Однако само министерство выступает за введение 22% уже с 1 января 2027 года, уточняет ТАСС.

Если налог поднимут сразу, без переходного периода, импортные товары на маркетплейсах могут подорожать на 25–30%. Российским предпринимателям, закупающим товары за рубежом, придется либо закладывать налог в цену, либо уходить с рынка, пишет «Коммерсантъ».

Куда выгоднее всего поехать на майские праздники

Абхазия признана самым выгодным направлением для отдыха на майские праздники. Средний чек на двоих составил 66,5 тысячи рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На втором месте — Россия со средним чеком 75,3 тысячи рублей. При этом структура спроса изменилась: доля Краснодарского края сократилась, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану.

В топ-5 также вошли Белоруссия (75,9 тысячи рублей), Вьетнам (160 тысяч) и Таиланд (164 тысячи). Турция оказалась дороже — 173 тысячи рублей, Египет сохранил прошлогодние цены (180 тысяч). Китай подешевел до 166 тысяч, а Мальдивы, наоборот, подорожали до 360 тысяч из-за исчезновения бюджетных перелетов и смены аудитории на семейных туристов с отелями 5 звезд.

Минздрав назвал самое полезное мясо для шашлыка

Самым подходящим мясом для шашлыка диетолог назвал нежирную свинину и баранину. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава России Виктор Тутельян.

По словам эксперта, избыток жира дает лишние пустые калории, поэтому важно выбирать менее жирные сорта мяса. Лучше всего сочетать шашлык с овощами (помидорами, огурцами, зеленью) — это снижает нагрузку на пищеварение.

Оптимальная порция — около 200 граммов (одна палочка шашлыка). Две порции — это уже на грани, а три — перебор, предупредил Тутельян. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями ЖКТ: избыток острой или жирной пищи может спровоцировать обострение гастрита или язвы.

В ВОЗ оценили риски распространения хантавируса

Всемирная организация здравоохранения оценивает риск заражения хантавирусом для населения как низкий. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя случаи инфекции у пассажиров лайнера в Атлантике.

Российские врачи, однако, предупреждают о возможных тяжелых последствиях. В беседе с «Абзацем» инфекционист Елена Мескина рассказала, что основными переносчиками вируса являются грызуны. Болезнь вызывает лихорадку, гриппоподобное состояние, поражение суставов, почек и даже головного мозга. Хотя большинство форм протекают не тяжело, летальные исходы возможны.

В России случаи заражения регистрируются в Сибири, на севере страны и в Московской области. Диагностика затруднена, так как на начальных стадиях инфекцию легко спутать с гриппом, а специфические анализы проводят не всегда.

Умер основатель CNN Тед Тернер

В возрасте 87 лет скончался американский медиамагнат Тед Тернер, основавший круглосуточный новостной телеканал CNN. О его смерти сообщила компания Turner Enterprises.

Тернер родился в Огайо, но свою империю построил в Атланте, за что получил прозвище Голос Юга. Он владел первой кабельной суперстанцией, популярными кино- и мультканалами, а также бейсбольной командой «Атланта Брейвс». Кроме того, он был яхтсменом, филантропом, активистом за запрет ядерного оружия и защитником природы, одним из крупнейших землевладельцев США.

Главным делом жизни Тернера стала круглосуточная трансляция новостей со всего мира в реальном времени. В 1991 году журнал Time назвал его человеком года. Позже он продал свои каналы компании Time Warner, но всегда считал CNN своим величайшим достижением.

Автовладельцам посоветовали возить с собой бумажный полис ОСАГО

Из-за возможных ограничений в работе интернета водителям лучше иметь при себе распечатанную версию полиса ОСАГО. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Если сотрудник ГИБДД не сможет проверить электронный полис из-за сбоев в Сети, бумажная распечатка поможет доказать, что обязанность по страхованию исполнена. Страховщики советуют всегда иметь такой документ под рукой.

Также у водителя должны быть контакты его страховой компании. Это необходимо, чтобы оперативно сообщить о ДТП или получить консультацию, указывает РИА Новости.

Выплаты на детей хотят платить дольше

Ежемесячные выплаты из материнского капитала предложили продлить для семей с детьми. Такую инициативу к министру труда Антону Котякову направила председатель правления «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Сейчас такие выплаты из маткапитала получают лишь нуждающиеся семьи, и прекращаются они, когда ребенку исполняется три года. Буцкая предлагает платить до 18 лет, а если ребенок учится в колледже или вузе — то до 23 лет.

По ее словам, в «Совет матерей» постоянно обращаются женщины из многодетных и малообеспеченных семей. После трех лет денег на ребенка снова не хватает — ни на школьную форму, ни на кружки, ни на нормальный досуг, пишет ТАСС.