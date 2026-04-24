Банк России принял важное решение. Станет ли теперь ипотека доступнее и что будет с ценами на квартиры?

Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. С 15% годовых она опустилась до 14,5%. О том, на что повлияет решение регулятора, E1.RU спросил у экономистов.
Профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин считает, что своим решением Банк России сигнализирует рынку, что и дальше продолжит понемногу понижать показатель. В большей мере это изменит условия по ипотеке и автокредитам, а вот по краткосрочным кредитам ставки вряд ли существенно снизятся.
«Это сигнал для крупных банков:
Он отметил, что некоторые крупные банки уже приняли сигнал от ЦБ и снизили ставку по ипотеке заметнее, чем опустилась ключевая ставка. После майских праздников кредитные организации могут еще немного снизить показатель.
«Пусть в этом году банки и меньше прибыли заработают, но в 2027–2028 годах они свое возьмут, потому что кто-то из клиентов вообще не станет рефинансировать ипотеку под более низкую ставку», — считает экономист.
Снижение ставок по ипотекам, в свою очередь, приведет к росту цен на недвижимость.
Что касается цен в магазинах, то они, по мнению нашего собеседника, на снижение ставки на 0,5 процентных пункта никак не отреагируют.
Финансовый управляющий Виталий Калугин считает, что сегодняшнее снижение ключевой ставки ничего не изменит.
«Обозначены намерения, которые говорят:
Эксперты отмечают, что ощутимые изменения в экономике начнут происходить при достижении показателем уровня как минимум 10% годовых. Делая прогнозы, экономисты сходятся на том, что в этом году такого уровня ключевая ставка не достигнет. В лучшем случае к концу года она окажется на уровне 12–13%, добавляют наши собеседники. Максим Марамыгин добавил, что при высокой инфляции Центробанк не будет сильно снижать ставки.
Кстати, недавно регулятор объявил о конце высокой инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с заявлением на Биржевом форуме Московской биржи.
Новости об изменениях ключевой ставки мы собираем в специальном разделе. Больше материалов по теме экономике можно найти здесь.