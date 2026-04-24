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Экономика Эксперт Банк России принял важное решение. Станет ли теперь ипотека доступнее и что будет с ценами на квартиры?

Банк России принял важное решение. Станет ли теперь ипотека доступнее и что будет с ценами на квартиры?

Эксперты дали прогноз, как дальше будет снижаться ключевая ставка

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Разбираемся с экспертами, что изменится после снижения ключевой ставки | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUРазбираемся с экспертами, что изменится после снижения ключевой ставки | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Разбираемся с экспертами, что изменится после снижения ключевой ставки

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку. С 15% годовых она опустилась до 14,5%. О том, на что повлияет решение регулятора, E1.RU спросил у экономистов.

Профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин считает, что своим решением Банк России сигнализирует рынку, что и дальше продолжит понемногу понижать показатель. В большей мере это изменит условия по ипотеке и автокредитам, а вот по краткосрочным кредитам ставки вряд ли существенно снизятся.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RUИсточник: Филипп Сапегин / E1.RU
Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

«Это сигнал для крупных банков: "Ребята, ставочку по ипотеке уже можете делать пониже, если хотите подобрать клиентов, потому что мы всё равно до этого уровня дойдем. Да, в первый год это будет не очень выгодно для вас, но в дальнейшем всё изменится". Понятно, что по кредиту на 3 месяца сейчас делать низкую ставку неэффективно, другое дело — кредиты на 10–15 лет. Ставки по ипотеке могут снизить на 1–2%, а по коротким кредитам — не больше чем на 0,5%», — объяснил Максим Марамыгин.

Он отметил, что некоторые крупные банки уже приняли сигнал от ЦБ и снизили ставку по ипотеке заметнее, чем опустилась ключевая ставка. После майских праздников кредитные организации могут еще немного снизить показатель.

«Пусть в этом году банки и меньше прибыли заработают, но в 2027–2028 годах они свое возьмут, потому что кто-то из клиентов вообще не станет рефинансировать ипотеку под более низкую ставку», — считает экономист.

Снижение ставок по ипотекам, в свою очередь, приведет к росту цен на недвижимость.

Что касается цен в магазинах, то они, по мнению нашего собеседника, на снижение ставки на 0,5 процентных пункта никак не отреагируют.

Финансовый управляющий Виталий Калугин считает, что сегодняшнее снижение ключевой ставки ничего не изменит.

«Обозначены намерения, которые говорят: "Да, мы вас слышим, но ничем хорошим порадовать не можем". То есть ставку вроде снизили, но снизили издевательски мало. Все остались при своих. Не изменятся ни ставки по депозитам, ни ставки по кредитам. Всё это похоже на уколы в деревянную ногу», — высказался Виталий Калугин.

Эксперты отмечают, что ощутимые изменения в экономике начнут происходить при достижении показателем уровня как минимум 10% годовых. Делая прогнозы, экономисты сходятся на том, что в этом году такого уровня ключевая ставка не достигнет. В лучшем случае к концу года она окажется на уровне 12–13%, добавляют наши собеседники. Максим Марамыгин добавил, что при высокой инфляции Центробанк не будет сильно снижать ставки.

Кстати, недавно регулятор объявил о конце высокой инфляции. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с заявлением на Биржевом форуме Московской биржи.

Новости об изменениях ключевой ставки мы собираем в специальном разделе. Больше материалов по теме экономике можно найти здесь.

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Ирина ПорозоваИрина Порозова
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Ключевая ставка Экономика Цена Недвижимость Ипотека Кредит Депозит Деньги
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Комментарии
2
Гость
24 апреля, 22:41
Опять вырастит в цене недвижимость, и так дорого у людей таких денег нет, а теперь вообще к недвижке будет не подступится.
Гость
24 апреля, 17:36
класс, лям скинут , будет не 10 а 9 мл ипотека
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Гость
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