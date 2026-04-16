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Экономика Центробанк объявил о конце высокой инфляции

Центробанк объявил о конце высокой инфляции

Главные заявления главы Банка России

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Набиуллина раскрыла, когда инфляция станет 4% | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНабиуллина раскрыла, когда инфляция станет 4% | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Набиуллина раскрыла, когда инфляция станет 4%

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Банк России в текущем году планирует подвести черту под длительным периодом высокой инфляции, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. Она подчеркнула, что борьба с ростом цен критически важна для всех. Приводим главные заявления главы ЦБ. 

«К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции. Борьба с высокой инфляцией — она очень важна, хочу сказать, для экономики, для людей, для бизнеса», — сказала Набиуллина.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2026 год на уровне 4,5–5,5% учитывает временный всплеск инфляции, зафиксированный в январе этого года, отметила Набиуллина. Когда из расчетов выйдет январь, показатель будет равен 4%. Однако добиваться целевого значения любой ценой Банк России не намерен.

По ее словам, распространенное заблуждение — считать, что при более высокой инфляции ставки будут ниже. Напротив, высокая инфляция ведет к дорогому фондированию и высоким процентам.

«Страны, где доступные кредиты, низкие ставки, — это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам. Поэтому наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкие ставки, ровно наоборот», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина также заявила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с острой нехваткой рабочей силы. Безработица опустилась до 2%, а внешние условия остаются жесткими почти на постоянной основе. Именно это, наряду с разогнавшейся до 10% инфляцией, свидетельствует о перегреве.

«Это новая реальность для властей, новая реальность для бизнеса. И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП — это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация», — отметила Набиуллина.

Высокая инфляция, подчеркнула она, мешает перетоку трудовых ресурсов в более эффективные сектора, консервируя старую структуру экономики. В условиях структурных изменений это особенно вредно.

Центробанк установил ключевую ставку на уровне 15% на заседании 23 марта. По данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 5,77%.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина ЦБ Инфляция Безработица Ключевая ставка
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17 апреля, 06:22
Ну у нас несколько стран внутри страны.. Видимо, она не знает, что идёт рост тарифов ЖКХ, налогов, утильсбора и бесконечных штрафов за всё что угодно... Видимо, на инфляцию это никак не влияет...
Гость
16 апреля, 22:45
Наебуллина, если быть точнее
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Гость
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