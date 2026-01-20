Бизнес взвинтил цены после повышения налога — что это, вынужденная мера или возможность обогатиться? Мнения экспертов

В среднем корректировки по ценам составили 10–20% Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В России после повышения НДС цены на многие товары и услуги поползли вверх. Бизнес еще до налоговых изменений заметно нарастил цены на свою продукцию. Так, корректировки тарифов сразу на 10–20% произошли в логистических компаниях. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, в логистике произошел рост из-за повышения стоимости топлива и обслуживания техники. Как пишут «Известия», бизнес заранее начал готовиться к налоговым изменениям и потому начал постепенно повышать цены, чтобы избежать резкого скачка.

Как отмечает независимый эксперт Андрей Бархота, в сфере услуг — общепит, фитнес, частные медицина и образование — повышение цен с января в среднем составило около 8–10%. При этом многие заранее сообщали о росте цен, в том числе и из-за оплаты подъема аренды и коммунальных расходов.

В IT и цифровых услугах с этого года цены увеличились на 5–7%, уточнил Сергей Катырин. Основные статьи затрат здесь — это рабочие места, серверы и телекоммуникационное оборудование.

Рост затронул и цены на продукты. В целом фрукты и овощи подорожали на 7,9%. Лидерами прироста стали огурцы — 21%. В прошлом году этот показатель составил 7,7%. Эксперты отмечают, что на повышение свое влияние оказала и сезонность.

Как отмечают в ФАС, они будут реагировать на все изменения в ценах. Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин отмечает, что повышение бизнесом цен на 10% и более можно считать злоупотреблением, попыткой не только компенсировать расходы, но и получить дополнительную прибыль.

С ним согласна и вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. Она отметила, что многие компании подняли цены на большой процент. По ее словам, это выходит за разумные рамки и не соотносится с реальным ростом нагрузки.