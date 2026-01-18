Пенсионеров ждет новое повышение выплат: кто получит прибавку и какого размера

Работающие пенсионеры получат еще одно повышение пенсии в 2026 году. Индивидуальная доплата ждет тех, кто официально трудился в прошлом году. Расскажем, как будет происходить перерасчет и на каких условиях.
Прибавка к пенсии в августе 2026 года
С 1 августа 2026 года у работающих пенсионеров увеличится размер ежемесячных выплат. Это не общая индексация, а индивидуальный перерасчет. Размер прибавки зависит от ваших личных пенсионных отчислений в 2025 году.
Кто получит
Доплата касается всех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали по трудовому или гражданско-правовому договору, были ИП или относились к иным категориям, с доходов которых шли страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Право на перерасчет возникает даже при работе всего один месяц в 2025 году.
Как рассчитать размер прибавки
СФР автоматически учтет все страховые взносы, уплаченные за вас работодателем в 2025 году. Никакие заявления не потребуются.
Сумма взносов пересчитывается в пенсионные баллы (ИПК). Существует ограничение: за год можно учесть не более 3 пенсионных баллов.
Полученное количество баллов умножается на их стоимость в 2026 году — 156,76 рубля. Итог — ваша ежемесячная прибавка с августа.
Например, если за 2025 год вы заработали максимальные 3 балла, ваша августовская прибавка составит: 3 × 156,76 рубля = 470,28 рублей в месяц. Реальная сумма будет зависеть от размера вашей белой зарплаты.
Прошедшее повышение
С 1 января 2026 года все страховые пенсии, включая выплаты работающим пенсионерам, уже были проиндексированы на 7,6%. Стоимость пенсионного балла выросла с 145,69 до 156,76 рубля. Фиксированная выплата увеличилась с 8 907,70 до 9 584,69 рубля. Таким образом, августовский перерасчет станет второй прибавкой к пенсии в этом году.
Из-за новогодних каникул большинство пенсионеров получили проиндексированную пенсию за январь досрочно — в конце декабря 2025 года. Для них отдельного платежа в январе не было.