Пенсионеров ждет новое повышение выплат: кто получит прибавку и какого размера

Максимальную прибавку к пенсии ограничили Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Работающие пенсионеры получат еще одно повышение пенсии в 2026 году. Индивидуальная доплата ждет тех, кто официально трудился в прошлом году. Расскажем, как будет происходить перерасчет и на каких условиях.

Прибавка к пенсии в августе 2026 года

С 1 августа 2026 года у работающих пенсионеров увеличится размер ежемесячных выплат. Это не общая индексация, а индивидуальный перерасчет. Размер прибавки зависит от ваших личных пенсионных отчислений в 2025 году.

Кто получит

Доплата касается всех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали по трудовому или гражданско-правовому договору, были ИП или относились к иным категориям, с доходов которых шли страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Право на перерасчет возникает даже при работе всего один месяц в 2025 году.

Как рассчитать размер прибавки

СФР автоматически учтет все страховые взносы, уплаченные за вас работодателем в 2025 году. Никакие заявления не потребуются.

Сумма взносов пересчитывается в пенсионные баллы (ИПК). Существует ограничение: за год можно учесть не более 3 пенсионных баллов.

Полученное количество баллов умножается на их стоимость в 2026 году — 156,76 рубля. Итог — ваша ежемесячная прибавка с августа.

Например, если за 2025 год вы заработали максимальные 3 балла, ваша августовская прибавка составит: 3 × 156,76 рубля = 470,28 рублей в месяц. Реальная сумма будет зависеть от размера вашей белой зарплаты.

Прошедшее повышение

С 1 января 2026 года все страховые пенсии, включая выплаты работающим пенсионерам, уже были проиндексированы на 7,6%. Стоимость пенсионного балла выросла с 145,69 до 156,76 рубля. Фиксированная выплата увеличилась с 8 907,70 до 9 584,69 рубля. Таким образом, августовский перерасчет станет второй прибавкой к пенсии в этом году.