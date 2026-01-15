Заболеть выгодно? Сколько вы получите за неделю больничного

Размер пособия по нетрудоспособности напрямую зависит от стажа и среднего заработка Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В 2026 году максимальный размер выплат по больничным листам в России за семь дней болезни составит почти 50 000 рублей, а за две недели сумма будет еще больше. Однако всё зависит от стажа и среднего заработка. Рассказываем подробности в материале.

По данным Социального фонда РФ, максимальная выплата по больничному листу в день в этом году составит 6827,4 рубля. Получается, что за неделю болезни можно получить максимальную сумму, которая достигнет 47 791 рубля. За 14 дней больничного максимальные выплаты составят 95 583 рубля, следует из подсчетов ТАСС.

Но стоит учитывать, что размер пособия по нетрудоспособности напрямую зависит от стажа и среднего заработка. Например, если ваш стаж менее 5 лет, пособие составляет 60% среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже более 8 лет — 100%. Средний заработок определяется на основании доходов за последние два года, с которых были уплачены страховые взносы.

Увеличатся не только пособия по больничным, но и оплата труда, так как работодателей обяжут ежегодно поднимать зарплаты сотрудникам. Индексацию хотят сделать обязательной не только для бюджетников, но и для всех работников.