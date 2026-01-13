Рост зарплат в России в 2026 году замедлится почти вдвое: в чём причина и у кого доходы продолжат увеличиваться

В ряде отраслей оклады будут стагнировать Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В 2026 году рост номинальных заработных плат в России, согласно прогнозам аналитиков, может замедлиться почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Опрошенные Центральным банком эксперты ожидают, что прирост составит около 8,2%, тогда как по последним данным Росстата, в октябре 2025 года средний заработок увеличивался на 14% в годовом выражении, приблизившись к 100 тысячам рублей. Расскажем о текущих тенденциях на рынке труда.

Причины замедления

Основная причина ожидаемого замедления — бизнес приблизился к пределу в «зарплатной гонке». На фоне роста издержек и снижения динамики выручки дальнейшее значительное увеличение фонда оплаты труда становится экономически невыгодным для многих компаний. Вместо массового повышения окладов работодатели будут делать ставку на выборочное повышение доходов ключевых специалистов и альтернативные форматы вознаграждения, пишут «Известия».

Кто получит больше всех, а где роста почти не будет

Повышение доходов в 2026 году будет крайне неравномерным. Наиболее существенный прирост ожидает высококвалифицированных специалистов в дефицитных и стратегически важных для экономики сферах.

Наибольший рост — на уровне 10–20% и выше — прогнозируется у senior-специалистов в IT: опытных разработчиков программного обеспечения, архитекторов, экспертов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и Data Science. Столь высокие темпы связаны с острой нехваткой кадров в этих цифровых профессиях.

Выше среднего также будут увеличиваться оклады в оборонной промышленности и инженерии. Дефицит квалифицированных кадров, таких как высокоразрядные сварщики, токари и инженеры-технологи, в сочетании с госзаказом поддержит рост их доходов.

В коммерческой медицине зарплаты врачей узких специальностей, таких как стоматологи, хирурги и репродуктологи, могут вырасти на 10–12%. Спрос на их услуги стабильно высок, а кадровый дефицит усугубляется из-за обязательной отработки выпускников медицинских вузов в государственных клиниках.

В то же время в ряде отраслей роста зарплат почти не ожидается. В легкой промышленности оклады, вероятно, будут стагнировать из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортом. Сдержанная динамика сохранится в строительстве, производстве стройматериалов, а также в бюджетных сферах — образовании, здравоохранении (система ОМС) и культуре. Кроме того, в профессиях, подверженных автоматизации (складские работники, операторы call-центров), зарплаты могут не только не расти, но и снижаться.

Тенденции рынка

Общий тренд 2026 года — усиление разрыва между отраслями и квалификациями. Рынок труда продолжает смещаться в сторону работодателя: компании повышают требования к кандидатам, а вместо активного найма делают ставку на удержание и внутреннее обучение сотрудников.

Хотя официальный уровень безработицы, по прогнозам, останется низким (в пределах 2,5%), он скрывает структурные перекосы: сохраняется острый дефицит специалистов с конкретными цифровыми и техническими навыками при высокой конкуренции на массовые офисные позиции.