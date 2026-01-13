Рост зарплат в России в 2026 году замедлится почти вдвое: в чём причина и у кого доходы продолжат увеличиваться

В 2026 году рост номинальных заработных плат в России, согласно прогнозам аналитиков, может замедлиться почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Опрошенные Центральным банком эксперты ожидают, что прирост составит около 8,2%, тогда как по последним данным Росстата, в октябре 2025 года средний заработок увеличивался на 14% в годовом выражении, приблизившись к 100 тысячам рублей. Расскажем о текущих тенденциях на рынке труда.
Причины замедления
Основная причина ожидаемого замедления — бизнес приблизился к пределу в «зарплатной гонке». На фоне роста издержек и снижения динамики выручки дальнейшее значительное увеличение фонда оплаты труда становится экономически невыгодным для многих компаний. Вместо массового повышения окладов работодатели будут делать ставку на выборочное повышение доходов ключевых специалистов и альтернативные форматы вознаграждения, пишут «Известия».
Кто получит больше всех, а где роста почти не будет
Повышение доходов в 2026 году будет крайне неравномерным. Наиболее существенный прирост ожидает высококвалифицированных специалистов в дефицитных и стратегически важных для экономики сферах.
Наибольший рост — на уровне 10–20% и выше — прогнозируется у senior-специалистов в IT: опытных разработчиков программного обеспечения, архитекторов, экспертов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и Data Science. Столь высокие темпы связаны с острой нехваткой кадров в этих цифровых профессиях.
Выше среднего также будут увеличиваться оклады в оборонной промышленности и инженерии. Дефицит квалифицированных кадров, таких как высокоразрядные сварщики, токари и инженеры-технологи, в сочетании с госзаказом поддержит рост их доходов.
В коммерческой медицине зарплаты врачей узких специальностей, таких как стоматологи, хирурги и репродуктологи, могут вырасти на 10–12%. Спрос на их услуги стабильно высок, а кадровый дефицит усугубляется из-за обязательной отработки выпускников медицинских вузов в государственных клиниках.
В то же время в ряде отраслей роста зарплат почти не ожидается. В легкой промышленности оклады, вероятно, будут стагнировать из-за низкой рентабельности и конкуренции с импортом. Сдержанная динамика сохранится в строительстве, производстве стройматериалов, а также в бюджетных сферах — образовании, здравоохранении (система ОМС) и культуре. Кроме того, в профессиях, подверженных автоматизации (складские работники, операторы call-центров), зарплаты могут не только не расти, но и снижаться.
Тенденции рынка
Общий тренд 2026 года — усиление разрыва между отраслями и квалификациями. Рынок труда продолжает смещаться в сторону работодателя: компании повышают требования к кандидатам, а вместо активного найма делают ставку на удержание и внутреннее обучение сотрудников.
Хотя официальный уровень безработицы, по прогнозам, останется низким (в пределах 2,5%), он скрывает структурные перекосы: сохраняется острый дефицит специалистов с конкретными цифровыми и техническими навыками при высокой конкуренции на массовые офисные позиции.
Таким образом, замедление общего роста зарплат не отменяет бурной «зарплатной гонки» за узким кругом высококвалифицированных специалистов, тогда как для многих работников традиционных секторов существенного повышения доходов ждать не стоит.