Увидим бензин по 100? Допытываем эксперта про топливные перспективы России

Цена бензина на АЗС достигла рекорда (но потом откатилась) Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

2025 год запомнится очередным топливным кризисом: с апреля по конец октября стоимость бензинов росла заметно выше инфляции. Падали цены на нефть, но биржевая цена топлива продолжала обновлять рекорды, в том числе потому, что сокращалось предложение: ряд НПЗ был вынужден реагировать на атаки дронов. Теперь всех волнует вопрос: увидим ли мы дальнейшее подорожание бензина вплоть до 100 рублей за литр? Осталось не так уж много: осенью на ряде уральских заправок АИ-95 продавали по 79 рублей за литр. Состояние топливного рынка мы обсудили с экспертом Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорем Юшковым.

Как отжигал бензин

Розничная стоимость установила абсолютный рекорд в конце октября 2025 года: бензин АИ-95 достиг отметки 67,5 рубля за литр, АИ-92 — 62,4 рубля (данные Росстата в среднем по стране). На независимых АЗС цифры были ощутимо выше, поскольку «частники» более чувствительны к росту оптовых цен.

Фотографии табло АЗС, сделанные нашим водителем в октябре 2025 года. АИ-95 — 74–79 рублей за литр Источник: Денис Скобелев

С тех пор прайсы слегка откатились: бензины подешевели на 70–90 копеек. Но даже так их стоимость остается на максимальном уровне за последние 25 лет. За год литр бензина прибавил 6 рублей, или более 10%.

Годовая инфляция при этом составляет в районе 6–7%, то есть стоимость бензина росла быстрее остальных цен. Это важный аспект, потому что именно инфляцией лимитируется прибавка цен на топливо. Правило заработало в 2018 году после неформальных договоренностей крупных нефтяных компаний с правительством. Все последующие годы это правило соблюдалось: в разгар предыдущих бензиновых кризисов бывали временные отклонения, но по итогам года «нефтяники» обычно укладывались в правило инфляции. В 2025 году — нет.

«Удары по НПЗ создают проблемы, потому что ремонт НПЗ — это дорого, плюс простой предприятия — это издержки, недополученная прибыль, — говорит Игорь Юшков. — И компании хотят свои дополнительные издержки заложить в топливо».

Эксперт подчеркивает, что если производство дизельного топлива в России избыточное (относительно внутреннего спроса), то по бензину запас в хорошие годы составлял порядка 10%. Это означает, что внеплановые ремонты НПЗ сказываются на предложении, из-за чего растет биржевая стоимость топлива. В 2025 году разгар бензинового кризиса опять совпал с высоким (отпускным) сезоном, и стоимость АИ-95 достигала 80 тысяч рублей за тонну. Правительство принимало меры, например импортировало топливо из других стран и запретило экспорт бензинов. Из более экзотических мер: предложение разбавлять их этиловым спиртом.

После окончания высокого сезона баланс спроса и предложения восстановился.

«Цены на бензин снижаются на бирже, и это влияет на розницу, потому что на бирже покупают топливо в основном независимые АЗС, — продолжает Игорь Юшков. — Долгое время они сталкивались с тем, что нужно повышать стоимость в рознице из-за очень высоких биржевых цен. Они росли почти весь год, и в августе, и в октябре, обновляли исторические рекорды, и независимые АЗС вынуждены были реагировать. Сейчас по стране фиксируется мизерное снижение цен в рознице. Но эффект отхода от сверхвысоких цен фактически себя исчерпал, и в ближайшее время мы скорее можем ожидать некое затишье».

Но ведь нефть дешевела, разве нет?

Мировые цены на нефть во второй половине 2025 года просели до отметок в районе $60 за баррель, а российский сорт Urals торговался на уровне $50. При этом кризис весны 2018 года, с которого началось «правило инфляции», объясняли высокими ценами на нефть и увеличением привлекательности экспорта. Работает ли это правило в обратном направлении: то есть должен ли бензин дешеветь при низких ценах на нефть?

«Стоимость нефти в цене топлива почти не отражается: у нас в литре бензина сидят всевозможные налоги, сборы, акцизы и так далее, около 70%. Эту долю забирает государство, и это не меняется, поэтому розничные цены на топливо малочувствительны к цене нефти», — объясняет Игорь Юшков.

Каждый кризис отмечается временными перебоями на АЗС Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Отчасти эта «аномалия» объясняет введенным в том же 2018 году механизмом демпфера: «нефтяники» стали получать компенсацию из бюджета, в случае если мировые цены на нефтепродукты выше российских. То есть государство возвращало им примерно 2/3 недополученной прибыли, возникающей из-за отказа от экспорта в пользу продажи топлива внутри РФ.

Демпфер превратился в важную статью доходов ВИНКов, и они яростно сопротивлялись попыткам сократить величину этих выплат вдвое. Правительство постоянно корректировало параметры демпфера, чтобы стимулировать компании отгружать больше топлива на внутренний рынок. В общем, демпфер стал рычагом, с помощью которого государство мотивирует нефтяные компании не забывать об интересах автомобилистов.

Но хватит ли денег на такие компенсации в будущем, ведь бюджет России становится устойчиво дефицитным?

«Демпфер будет работать, — уверен Игорь Юшков, — но вопрос в том, что выплаты по нему сокращаются. По имеющейся формуле получается, что цены на внешних рынках сократились, рубль укрепился, то есть разница между внешними и внутренними ценами сократилась, а значит, компании получают меньшие деньги. Они, конечно, захотели добрать эти деньги с рынка, и это тоже стало фактором роста цен, прежде всего на бирже».

Другими словами, складывается парадоксальная ситуация, когда цены на топливо растут вне зависимости от того, дорожает или дешевеют нефтепродукты на мировых рынках. И даже механизм демпфера пока не устранил этой тенденции. Причина — в отчасти искусственном ценообразовании на топливо и доминировании крупных игроков: не имея возможности устанавливать справедливую (по их мнению) цену, они используют любые поводы для плавного поднятия цен вне зависимости от прочих экономических факторов. В наступившем году вряд ли стоит ждать чего-то радикально иного.

Стабильность до высокого сезона

Игорь Юшков подчеркивает, что нынешнее ценовое затишье должно продлиться до начала высокого сезона в апреле - мае, а строить дальнейшие прогнозы сложно. При этом толчок росту цен на топливо может дать увеличение акцизов: если в 2025-м на бензин пятого класса они составляли 17 088 рублей за тонну, то в 2026 году — 17 959 рублей. В переводе на стоимость литра это эквивалентно прибавке в 65 копеек.

Год запомнится очередями на дальневосточных АЗС Источник: Елена Буйвол / vladivostok1.ru

Отдельно эксперт отмечает неравномерность ситуации по регионам России: если в западной части переживали из-за растущих цен на АЗС, то в Крыму, Сибири и на Дальнем Востоке ощущался физический дефицит.

«Это давняя проблема: не хватает переработки, потребление растет. Дизеля довольно много, а вот бензина не хватает, поэтому даже решили импортировать у азиатских производителей, у Китая, — говорит Игорь Юшков. — Чтобы полностью решить проблемы Дальнего Востока, нужно строить дополнительные мощности по переработке нефти и выпускать больше бензина, иначе проблема будет усугубляться, будем гасить ее исключительно импортом из азиатских стран».

В сухом остатке: радикальных потрясений 2026 год пока не сулит, но тенденция к подорожанию топлива сохраняется. И бензин по 100 рублей мы действительно можем увидеть, — например, в Южно-Сахалинске некоторые сорта бензина уже стоят 96 рублей за литр.