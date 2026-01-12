Стать миллионером на пенсии просто: как накопить 2 миллиона на достойную старость

Откладывать на пенсию можно ежемесячно Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Чтобы рассчитать, сколько денег нужно откладывать каждый месяц для заметного увеличения пенсии, сначала нужно установить срок накоплений. Подробнее об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — сказал глава НАПФ в разговоре с «Прайм».

К примеру, если каждый месяц откладывать на счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) всего по 1000 рублей, то за 25 лет можно накопить целых 2,1 миллиона. В период с 18 до 43 лет россияне могут собрать внушительную сумму, не ущемляя себя в текущих расходах.

Откладывать можно не только по 1000 рублей в месяц, но и больше. Например, 3000 рублей в месяц внутри ПДС уже через 15 лет вырастут в 2,2 миллиона, а это 19 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по 5000 рублей в месяц пожизненно негосударственной пенсии.