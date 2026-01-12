НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стать миллионером на пенсии просто: как накопить 2 миллиона на достойную старость

Внушительную сумму можно собрать, не ущемляя себя в расходах

Чтобы рассчитать, сколько денег нужно откладывать каждый месяц для заметного увеличения пенсии, сначала нужно установить срок накоплений. Подробнее об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — сказал глава НАПФ в разговоре с «Прайм».

К примеру, если каждый месяц откладывать на счет в программе долгосрочных сбережений (ПДС) всего по 1000 рублей, то за 25 лет можно накопить целых 2,1 миллиона. В период с 18 до 43 лет россияне могут собрать внушительную сумму, не ущемляя себя в текущих расходах.

Откладывать можно не только по 1000 рублей в месяц, но и больше. Например, 3000 рублей в месяц внутри ПДС уже через 15 лет вырастут в 2,2 миллиона, а это 19 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по 5000 рублей в месяц пожизненно негосударственной пенсии.

Если вы уже скоро выходите на пенсию, но не успели накопить должную сумму, то можно задуматься о том, чтобы отложить выход на заслуженный отдых. Поработав на 10 лет дольше, можно вдвое увеличить размер своих выплат.

JayroslavMudryi
22 минуты
что бы потом его отобрали мошенники--и власти разведут руками. как всегда!!!
Гость
1 час
Какая великолепная чушь, а ведь если откладывать, начиная со школьных завтраков, то вы сможете к пенсии накопить22 млн.
