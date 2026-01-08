Надбавка для пенсионеров вырастет почти в 20 раз: рассказываем подробности инициативы

Пожилые граждане и инвалиды сами решают, как потратить эти деньги Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Наиболее уязвимые категории пенсионеров могут начать получать существенно большую помощь от государства на оплату ухода. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ежемесячная надбавка для них будет повышена до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Инициатива затрагивает не только людей, достигших 80-летнего возраста, но и инвалидов I группы, в том числе с детства и получивших увечья во время службы. Теперь предложение должно пройти обсуждение в парламенте.

МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, полностью отработавшему норму времени.

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ повысили на 20,7% и теперь он составляет 27 093 рубля в месяц. Для сравнения: размер доплаты за уход за пенсионером старше 80 лет равен 1413,80 рубля в месяц. Как заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Леонид Слуцкий, действующий размер надбавки, мягко говоря, не соответствует реалиям.

В пояснительной записке подчеркивается, что новые выплаты будут носить целевой характер, но пенсионеры смогут расходовать их по собственному усмотрению — как на оплату услуг сиделки, так и на другие насущные нужды, пишет РИА Новости.