НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 751мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Остались без света
«Умные решения»
Автобус увяз в снегу
Кто ездит в Переславль на выходные
Новый МРОТ
Чек-лист важных обследований
Почему "Локомотив" проиграл
Сбили 13 БПЛА
Экономика Надбавка для пенсионеров вырастет почти в 20 раз: рассказываем подробности инициативы

Надбавка для пенсионеров вырастет почти в 20 раз: рассказываем подробности инициативы

Законопроект рассмотрят в Госдуме

108
Пожилые граждане и инвалиды сами решают, как потратить эти деньги | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПожилые граждане и инвалиды сами решают, как потратить эти деньги | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Пожилые граждане и инвалиды сами решают, как потратить эти деньги

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Наиболее уязвимые категории пенсионеров могут начать получать существенно большую помощь от государства на оплату ухода. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, согласно которому ежемесячная надбавка для них будет повышена до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Инициатива затрагивает не только людей, достигших 80-летнего возраста, но и инвалидов I группы, в том числе с детства и получивших увечья во время службы. Теперь предложение должно пройти обсуждение в парламенте.

МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, полностью отработавшему норму времени. 

С 1 января 2026 года федеральный МРОТ повысили на 20,7% и теперь он составляет 27 093 рубля в месяц. Для сравнения: размер доплаты за уход за пенсионером старше 80 лет равен 1413,80 рубля в месяц. Как заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Леонид Слуцкий, действующий размер надбавки, мягко говоря, не соответствует реалиям.

В пояснительной записке подчеркивается, что новые выплаты будут носить целевой характер, но пенсионеры смогут расходовать их по собственному усмотрению — как на оплату услуг сиделки, так и на другие насущные нужды, пишет РИА Новости.

Важно, что закон не обязывает пенсионеров или инвалидов нанимать постороннего человека — уход могут продолжать оказывать родственники. Дополнительных требований к людям, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости нет.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
МРОТ Уход за пожилыми Надбавка Леонид Слуцкий
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Рекомендуем