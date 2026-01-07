Зарплаты-2026: кто из россиян может рассчитывать на рост дохода, а кому урежут за неэффективность

Бешеных зарплат уже не будет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Зарплатная гонка в России завершается. Сумасшедшие новости про питерских курьеров, зарабатывающих 250 тысяч рублей в месяц, и московских таксистов с доходом в 450 тысяч, — закончились. Рынок труда постепенно выходит из состояния перегрева, сходятся во мнении опрошенные MSK1.RU эксперты.

В предыдущие годы компании были вынуждены активно повышать оклады из-за острого дефицита кадров и рекордно низкой безработицы. Однако, даже по данным Банка России, напряженность на рынке труда снижается.

Доказательства? Рост числа закрывающихся предприятий, переход крупных промышленных компаний на сокращенную рабочую неделю (достаточно вспомнить «АВТОВАЗ»).

Эксперты всё чаще говорят о том, что деньги в компаниях не исчезают, но начинают распределяться иначе — более жестко, адресно и с привязкой к реальной ценности сотрудника для бизнеса.

Айтишник? Больше не гарантия постоянного роста зарплат!

Особенно заметно изменение логики оплаты труда в IT-секторе. Партнер IT-компании 5D Consulting Павел Андрианов говорит о нарастающей сегментации доходов, при которой общий рост рынка больше не означает автоматическое повышение зарплат для всех: «Рост зарплат ведущих специалистов во многом будет обеспечиваться не расширением фондов оплаты труда, а перераспределением денег внутри команд».

Андрианов подчеркивает, что «разрыв в зарплатах между начинающими и ведущими специалистами будет углубляться». По его оценке, компании всё меньше готовы инвестировать в большие команды начинающих сотрудников, предпочитая опытных и автономных специалистов, способных брать ответственность за результат.

По оценкам сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, среди айтишников самые высокие зарплаты сохраняются у DevOps-инженеров и разработчиков под iOS (операционная система Apple) — 281 и 179 тысячи рублей в месяц соответственно.

«Синие воротнички» будут получать много, как и раньше

Что касается, скажем, управленцев, то директору по информационным технологиям (IT-директору) в компаниях предлагают в среднем 404,5 тысячи рублей, а техническому директору — почти 295 тысяч. Однако чаще всего работодатели предлагают руководителям договорную оплату труда.

Среди «синих воротничков», то, например, механикам работодатели предлагают в среднем 170 тысяч, инженерам — 105 тысяч, электрикам — 122 тысячи, поделился с MSK1.RU аналитикой GdeRabota.ru.

Руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота» Ксения Юркова считает, что для рабочих специальностей (монтажники, сварщики, водители спецтехники) будет наибольший рост зарплат — от 7% до 15%. Сотрудники производственного сектора (операторы, наладчики, логисты) также могут рассчитывать на увеличение зарплат в пределах 6–12%.

«Рост будет зависеть от отрасли: максимальный — в машиностроении, металлообработке, АПК. Но наибольший рост ожидается во второй половине года в регионах с активными инфраструктурными проектами», — подчеркнула эксперт.

Вместо роста зарплат будут «нематериальные бонусы»

Генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева говорит, что работодатели были вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал. Почти 42% вакансий предлагали выплаты выше 100 тысяч рублей. Однако Агаева согласна с оценками Центробанка, что «зарплатный перегрев» уже закончился вместе с деньгами работодателей и двухзначных цифр роста предлагаемых зарплат больше не будет.

Ксения Юркова согласна, что офисным сотрудникам в наступающем году не стоит ожидать существенного роста зарплат в массовом порядке: «Это связано с трендом на повышение эффективности, автоматизацию процессов, и сокращение издержек сохранится. В условиях сжатого спроса на такие позиции и высокой конкуренции на рынке труда компании будут скорее перераспределять ресурсы, чем повышать оклады», — говорит Юркова.

Эксперт уточнила, что для таких категорий, как менеджеры, административный персонал, бухгалтеры и HR-специалисты, роста не будет. Или он не превысит 3%, что даже ниже инфляции. В отдельных компаниях, по ее словам, возможна даже заморозка окладов.

Зато всё чаще вместо прямого повышения окладов работодатели (не от хорошей жизни, надо полагать) предлагают гибкую систему нематериальной компенсации, говорит Агаева: речь идет о социальных пакетах, обучении, дополнительном отдыхе.