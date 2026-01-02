Рецессия, стагнация или стагфляция? Какие прогнозы на 2026 год дают эксперты Финуниверситета при Правительстве РФ

Пока ставка высокая, рубль лучше себя чувствует Источник: Сергей Коньков / Fontanka.ru

Инфляция замедлится или разгонится? Будет или не будет рецессии? Ключевая ставка упадет или нет? Все эти вопросы сегодня мучают каждого россиянина, даже далекого от экономики. В «тучные годы» на экономические новости всем плевать. А вот во время любого кризиса так остро ощущаешь, как на жизнь каждого влияют макроэкономические шторма.

Вот и перед Новым годом разродились прогнозами-2026 все, кто мог: от Минэкономики до Центробанка. Государственные органы в целом ожидают замедления инфляции, постепенного снижения ключевой ставки и умеренного (ну очень умеренного!) роста ВВП.

Как следует из результатов макроэкономического опроса Центробанка, аналитики стали проявлять всё большую осторожность в своих ожиданиях по курсу рубля. Инфляция, по консенсус-прогнозу, составит 5,1% в 2026 году.

Минэкономики чуть оптимистичнее, ожидая замедления инфляции до целевого уровня в 4%. Уровень безработицы ожидают на исторически низких значениях — порядка 2,5–2,6%. Рост ВВП в Минэкономики ожидают на уровне скромных 1,3%. Кстати, Международный валютный фонд (МВФ) дает очень схожий прогноз по росту российского ВВП, ожидая увеличения лишь на 1,0%.

Несмотря на общий тон умеренного роста, некоторые эксперты высказывают опасения. Так, специалисты «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) допускают возможность рецессии в первой половине 2026 года.

Каким прогнозам стоит верить? Этот вопрос редакция MSK1.RU адресовала экономистам Финансового университета при Правительстве РФ.

Высокая ключевая ставка — это «невыгодный» доллар

Доцент Петр Щербаченко не ожидает резкого снижения ключевой ставки. Он прогнозирует, что ставку на уровне 12–14% можно будет увидеть летом 2026 года, но только если инфляция продолжит снижаться, экономическая ситуация будет стабильной. Но в медленном снижении ставки есть и свои плюсы для населения: это будет способствовать сохранению привлекательности рублевых активов.

«Пока остается высокой ключевая ставка, это идеальный период для того, чтобы открыть депозит в рублях. Высокая ставка поддерживает привлекательность рублевых активов и снижает спрос населения на доллары. Покупать доллар стоит, если валюта нужна для конкретных целей (например, поездки зарубеж) или вы хотите диверсифицировать свои активы в пределах 10% от накоплений. Но на курс рубля, помимо ключевой ставки, также влияют и другие факторы: цена на нефть (рост стоимости нефти поднимает рубль), геополитическая ситуация, торговый баланс (разница между стоимостью экспортированных и импортированных товаров и услуг)», — объясняет Щербаченко.

Снижение ключевой ставки даже на 1% наконец-то даст вздохнуть бизнесу

Центробанк в 2026 году продолжит жесткий курс, направленный на борьбу с инфляцией, однако ключевая ставка продолжит снижение. Так считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова. Весомым аргументом для снижения ставки является замедление темпов экономического роста.

«Бюджет России формировался исходя из значения ключевой ставки в 12–15%. Так что следует ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки. Это позволит бизнесу получить доступ к более дешевым заемным финансовым ресурсам, что должно положительно отразиться на темпах роста бизнеса, а впоследствии — и экономики в целом», — объясняет экономист.

Ольга Борисова обращает внимание, что на экономику продолжают давить самые разнообразные факторы. Скажем, напряженность на рынке труда, которая ускоряет инфляцию.

«Средний возраст работников уже превысил 42 года, а наиболее высокая безработица фиксируется среди россиян в возрасте от 15 до 24 лет. Растет доля населения, занятая через платформы. Неформальная занятость уже превышает 13 миллионов человек, — говорит эксперт.

Ну и конечно, пресловутая геополитика. Принятые осенью санкции США и Евросоюза снизили доходы России от добычи нефти, газа и иных полезных ископаемых. При этом расходы бюджета росли, а за счет снижения доходов рос дефицит (разница между доходами и расходами).

В общем, каждый читатель может выбрать сам, кому из экспертов и прогнозов верить. А может, просто главному оптимисту страны — Герману Грефу, который вообще считает, что к концу 2026 года ключевая ставка упадет до 12%.