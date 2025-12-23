НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Рост ВВП на 1% — это нормально? Экономисты объяснили, как получилась такая цифра

Рост ВВП на 1% — это нормально? Экономисты объяснили, как получилась такая цифра

А уровень безработицы в России снизился до 2,2%. Это нормально?

181
Владимир Путин рассказал об аномально низком росте ВВП за год | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин рассказал об аномально низком росте ВВП за год | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин рассказал об аномально низком росте ВВП за год

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В пятницу, 19 декабря, на прямой линии Владимир Путин заявил, что ВВП страны вырос на 1% по сравнению с предыдущим годом. При этом за трехлетку рост ВВП составил 9,7%.

Как сообщил MSK1.RU эксперт, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, такой показатель критичен для российской экономики.

«В следующем году ВВП может уже и не вырасти, а наоборот упасть. Уже сейчас его рост сосредоточен в основном в отраслях, связанных с военно-промышленными производствами, и это никакой не секрет, это об этом все в открытую говорят. То есть, если вы вынимаете из этой системы бюджетные вливания, то непонятно, за счет чего будет расти экономика и прочих равных условий», — объяснил Буклемишев.

При таких условиях, по мнению экономиста, властям необходимо особое внимание уделить гражданскому сектору, который в текущих условиях пока на втором плане.

«Гражданские предприятия в лучшем случае стагнируют, а многие даже и падают», — заявил Олег Буклемишев.

По мнению кандидата экономических наук, доцента РАНХиГС Николая Кульбаки, этот показатель роста ВВП уже почти можно назвать по сути статистической погрешностью.

«Ну что такое 1%? У нас ВВП вырос на 1% — это с точки зрения статистики плюс-минус 2%, правильнее говорить. То есть ВВП вырос на 1% плюс-минус 2%. Для примера ВВП за 2021 году Росстат пересматривал 6 раз. Это связано с плохой собираемостью данных, несостыковками данных, необходимостью там как-то всё это скорректировать между собой. В результате у нас номинальный ВВП отличается от того, что был сначала, на 3%», — уточнил Николай Кульбака.

Кроме того, Владимир Путин на прямой линии заявил, что рост зарплат за год составил 4,5%. Об этом мы подробно рассказали в нашем материале. А уровень безработицы в России снизился до 2,2%.

По мнению экономиста Николая Кульбаки, это плохой знак и говорит об острой нехватке кадров в стране.

«В каждой стране есть уровень безработицы, это нормально. Люди увольняются, ищут работу и пока находятся в поиске, попадают в этот процент. В России тоже такая цифра есть — это 2,5%. Сейчас безработица 2,2%. Нехватка людей — это означает, что у нас примерно полтора миллиона человек нехватка людей на рабочих местах. У нас все стонут, что не хватает учителей, сотрудников полиции, рабочих и так далее», — объяснил Николай Кульбака.

По мнению эксперта, это означает, что страна уперлась в отсутствие в рабочей силы. В связи с этим сейчас в российской экономике нет возможности для роста.

«При этом, если вы залезете в данные Росстата, то в демографических прогнозах, которые он публикует, показывается, что у нас в ближайшие 10 лет каждый год Россия будет терять и без военных действий, без ковида по полмиллиона человек просто по демографическим причинам», — добавил экономист.

При таких показателях, по мнению Николая Кульбаки, значительного роста экономики ждать не стоит. Но эту проблему власти пытаются решить мерами поддержки рождаемости, хотя здесь и сейчас значительно ситуацию на рынке труда это не изменит.

Все главные заявления президента России Владимира Путина MSK1.RU собрал в онлайн-трансляции.

Дмитрий Бондарев
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
2
Гость
57 минут
Для кого эти цифры? Для полных лохов? ВВП рассчитывается в абсолютном суммовом выражении... Если рост ВВП на 1%, а инфляция, даже официальная, 7,8%, кому не хватит ума и образования посчитать, на сколько упал ВВП в реальности?
Гость
55 минут
Рост экономики. Отрицательный. Рост демографии. Тоже отрицательный. Но самое главное это стабильный рост. На годы вперёд.
Читать все комментарии
Гость
