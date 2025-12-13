НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Кому раздадут деньги на Новый год — ответили в Госдуме

Кому раздадут деньги на Новый год — ответили в Госдуме

Рассказываем, кто может расчитывать на бонусы

В преддверии новогодних праздников многие россияне интересуются, кто может получить дополнительные выплаты. По информации председателя комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, единой федеральной выплаты для всех граждан в 2025 году не предусмотрено, однако есть категории граждан, которые могу расчитывать на деньги.

Начисления средств в конце года поступают из трёх основных источников:

  • заработная плата и премии по трудовому договору;

  • регулярные пенсии и пособия;

  • региональные программы поддержки отдельных категорий граждан.

С 1 сентября 2025 года в системе премирования произошли важные изменения. Теперь работодатель обязан чётко прописать условия выплаты премий в трудовом или коллективном договоре. В документах должны быть указаны основания для выплаты годовой или новогодней премии, порядок расчёта её размера и условия возможного уменьшения. При этом снижение премиальной части не может уменьшать общий доход работника более чем на 20%.

Право на новогоднюю премию имеют те сотрудники, у кого она прямо прописана в документах, рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС. Чаще всего это работники крупных организаций с формализованной системой бонусов, менеджеры по продажам и специалисты сфер, где результаты работы за год напрямую влияют на вознаграждение. Важно понимать: если в документах нет упоминания о новогодней премии, требовать её нельзя, даже если раньше работодатель выплачивал такие бонусы.

Гарантированно получить дополнительные выплаты перед праздниками могут несколько категорий граждан. Прежде всего это работники с прописанной в документах годовой или новогодней премией. Также в списке — пенсионеры, которые получат январскую пенсию досрочно, в конце декабря, из-за длинных праздничных выходных. Кроме того, на поддержку могут рассчитывать семьи и льготники, подпадающие под региональные новогодние программы.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
25 минут
Наверное раздалут всем кроме скрепных?
