Как я неделю пыталась дожить до зарплаты по науке и даже сделать заначку: «голодный» опыт журналистки

Журналист 63.RU Наталья Артякова провела финансовый эксперимент с советами от экспертов и выжила, чтобы рассказать об этом. Вердикт психиатра: наш мозг саботирует бюджет, но его можно обмануть! Далее — от первого лица:

Я из тех людей, у которых в кошельке за неделю до зарплаты начинает селиться загадочный эльф, который шепчет: «Пельмени — это тоже мясо», а поход в магазин превращается в квест «Угадай, на что хватит 347 рублей». Обо мне: двое детей (10-летний сорванец-футболист и 1,5-годовалая принцесса, требующая йогуртов с единорогами), машина, счета за ЖКХ… В общем, стандартный набор российского «среднего класса».

И вот редакция бросает мне вызов: проверить на себе советы Натальи Беловой, заместителя генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь», о том, как дожить до зарплаты без нервных подергиваний. Я, как Остап Бендер, мысленно потирая руки, согласилась. Итак, мой финансовый детокс-марафон длиною в неделю начинается.

День 1-й: Зарплата и Великое деление

Получив свои кровные 50 тысяч, я, как заправский алхимик, уселась делить их по методу Ричарда Дженкинса, который рекомендует Наталья:

60% на текущие нужды (30 000 руб.). Сразу вычли коммуналку, садик, кружки, бензин. Осталось… э-э-э… немного. Очень немного.

10% на сбережения (5000 руб.). Отложила. Чувствую себя взрослой и ответственной.

10% на хобби / развлечения (5000 руб.). Ура! Я еще помню, что это такое!

10% на крупные покупки (5000 руб.). Мечтаю о новом диване, чтобы старый, исцарапанный котом, наконец, отправился на пенсию.

10% на непредвиденное (5000 руб.). Резерв на «мама, я сломал руку» или «машина заглохла».

Первое открытие: Когда видишь эти 30 тысяч на всё про всё, а не смутную сумму «где-то в телефоне», становится как-то очень трезво. И немного страшно.

День 2-й: Дневник расходов — убийца иллюзий

Скачала приложение для учета финансов. Первый день был шокирующим:

запись в 08:30: «Кофе с собой по пути на выезд — 350 руб.»;

запись в 13:00: «Доставка суши на обед в офисе, потому что лень идти, — 1200 руб.»;

запись в 18:00: «Купила сыну очередной футбольный мяч (зачем?! Их уже пять!), потому что он посмотрел на меня как тот кот из „Шрека“ — 1500 руб.».

Второе открытие: Мелкие траты — это не капли, а настоящий финансовый Ниагарский водопад. К вечеру я с ужасом обнаружила «утечку» в почти 4000 рублей! На ветер!

Мнение эксперта: Почему мы покупаем ненужное? Виноват мозг и маркетинг!

Пока я подсчитывала убытки, я связалась с Антоном Шестаковым, врачом-психиатром, экспертом Центра производства предварительных исследований и судебных экспертиз. И его объяснение перевернуло мое представление о шопинге.

«Проблема „жизни от зарплаты до зарплаты“ кроется не в недостатке денег, а в особенностях физиологии нашего мозга, — сразу заявил психиатр. — Когда вы видите желанную покупку, в мозге активируется лимбическая система, которая вырабатывает дофамин — нейромедиатор удовольствия. Этот же механизм срабатывает при употреблении наркотиков. А вот префронтальная кора, отвечающая за рациональность, работает медленнее. В момент принятия решения эмоции часто побеждают разум. Это называется „горячим состоянием“».

Наталья Белова добавляет к этому маркетинговый контекст: «Импульс к совершению ненужной покупки запускают специальные уловки. Акценты на скидки, дефицит „только сегодня“ и социальные сравнения влияют на то, что мозгу становится важнее мгновенная награда, чем долгосрочная польза».

«Социальные сети усиливают этот эффект, — продолжает психиатр Шестаков. — Видя „идеальную жизнь“ других, наш мозг через медиальную префронтальную кору требует „восстановить справедливость“. Вырабатывается кортизол — гормон стресса, который и подталкивает нас к импульсивным тратам».

Наталья Белова подтверждает: «Непрерывная демонстрация успеха других людей в соцсетях может усилить тревожность и подтолкнуть людей на траты ради поддержания статуса. Это развивает чувство собственной неполноценности».

Вот оно что! Значит, когда я покупаю пятый мяч, это не я — это виноват мой древний мозг в тандеме с коварным маркетингом.

День 3-й: Метод «24 часа» против Змея-искусителя

После вчерашнего ужаса я решила включить режим «железобетонной воли». По дороге с пресс-конференции увидела в витрине шикарное платье. Рука сама потянулась к телефону. Но нет! Включаю метод «24 часа».

Антон Шестаков комментирует: «Правило 24 часов — это не просто совет, а физиологическая необходимость. За это время активность лимбической системы снижается, а префронтальная кора „включается“. Нейрофизиологически это называется „остывание горячего состояния“.

Наталья Белова советует: «Прежде чем поддаться спонтанной покупке, стоит подумать: принесет ли эта вещь удовольствие завтра? Самое правильное — на время отложить приобретение. Если на следующий день вы о ней даже и не вспомните, то сэкономите деньги».

На следующий день, проезжая мимо той же витрины, я посмотрела на платье и подумала: «Да, красивое. Но на эти деньги я лучше дочке три пары хороших ботиночек куплю». Желание испарилось! Магия! Совет сработал на 100%.

День 4-й: Планируемый штурм супермаркета

Вооружившись списком (составленным с привлечением всех членов семьи — тот еще квест), я пошла в гипермаркет. Одна! Без детей с их «ма-а-ам, купи-и-и!». Купила всё по списку. Никаких «акционных» шоколадок в форме динозавра на кассе!

Итог: вместо привычных 7–8 тысяч за бессистемную закупку, я уложилась в 5500 рублей. Совет — золотой. Но шоколадку всё же взяла, иначе меня домой бы не пустили.

День 5-й: Искушение в лице микрозайма

Сломался утюг. Первая мысль — рассрочка на маркетплейсе (читай — микрозаем). Но я вспомнила совет Натальи Беловой о финансовой подушке и своем фонде «на непредвиденное». Достала оттуда 3000 рублей. Чувство, когда ты не влезаешь в долги, а решаешь проблему за свои, — бесценно.

Антон Шестаков предупреждает: «Хроническая нехватка денег и долги запускают в организме стресс. Повышается кортизол, что приводит к проблемам со сном, снижению иммунитета и ухудшению когнитивных функций. Человек буквально глупеет от финансовых проблем».

Итоги недели: Выжила, но с оговорками

Неделя эксперимента подошла к концу. Что я могу сказать?

Метод Дженкинса — суров, но честен.

Дневник расходов — это как зеркало, в котором видишь не Мону Лизу, а свое финансовое «чучело говорящее».

Я не взяла ни одного спонтанного кредита и отложила 5000 рублей. Это маленькая победа.

Как обмануть свой мозг и выработать привычку? Советы от двух экспертов

Финансовая подушка и дисциплина (Наталья Белова):

«Путь к финансовой дисциплине начинается с создания резерва на 3–6 месяцев. Начните с 5–10% от любого дохода. Учитывая особенности характера, настройте автосписание в день зарплаты, привязав его к конкретной цели. Можно обратиться к программам страхования жизни — они помогают и сформировать привычку, и приумножить доход, и дают финансовую защиту».

Как правильно ставить цели (Наталья Белова):

«Каждая цель должна быть сформулирована конкретно, с четкой суммой и сроком. Ответьте себе на три вопроса: зачем? сколько? какой ежемесячный платеж мне под силу? Самые сильные мотиваторы — это защита семьи и достижение крупных жизненных проектов (жилье, образование, отпуск мечты)».

Обманываем физиологию (Антон Шестаков):

Создайте физические барьеры. Уберите карты из кошелька. Каждое лишнее действие дает время рациональной коре взять верх;

Начинайте с малого. Откладывайте по 50–100 рублей в день. Через 21–66 дней базальные ганглии мозга сформируют устойчивую нейронную связь, и это станет привычкой;

Записывайте цели от руки. Это активирует систему мозга, которая начинает автоматически замечать возможности для их достижения.

А что будет через год или пять?

Если представить, что я буду так жить не неделю, а годами, картина рисуется радужная:

через месяц: привыкну, перестану рыдать над приложением с расходами;

через полгода: на счету «на крупные покупки» скопится уже 30 000. Прощай, старый диван!

через год: сбережения составят 60 000 рублей;

через 5 лет: 300 000 на сбережениях + 300 000 на крупные покупки. Это уже не просто диван, а первоначальный взнос на машину или ремонт, о котором я даже мечтать боялась.

Вердикт: Система работает! Она не сделает вас богачом с одной зарплаты, но она учит дисциплине. А как выяснилось, финансовая дисциплина — это не подавление желаний, а грамотное использование особенностей работы собственного мозга. Обязательно продолжу эксперимент, чтобы к Новому году все-таки купить то красивое платье. Пусть экспрессивно, но зато красиво. Своего маленького эльфа нужно же немножко баловать 😉