Экономика Путин утвердил бюджет. Изучаем проект, в котором на оборону выделили в 6 раз больше, чем на образование

Путин утвердил бюджет. Изучаем проект, в котором на оборону выделили в 6 раз больше, чем на образование

Впервые за последние годы дефицит бюджета резко вырос

2 695
Бюджет страны мы уже изучили, вам остается только прочитать текст | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Бюджет страны мы уже изучили, вам остается только прочитать текст

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждую осень депутаты Госдумы рассматривают закон о том, как в следующем году будут тратиться деньги россиян — бюджет страны. Его проект уже приняли. Также закон подписал президент страны Владимир Путин.

Мы заглянули в тысячи страниц этого документа, чтобы понять, как распределили деньги на 2026 год и как спланировали их тратить в 2027–2028 годах.

Принятый текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы. Законодатели утвердили, что в 2026 году доходы бюджета составят 40,28 трлн рублей, то есть страна заработает на 10 млрд меньше, чем в 2025 году. А вот потратить планируют сильно больше (на 2,6 трлн рублей), чем годом ранее, — 44,06 трлн.

Примечательно, что в прошлые годы дефицит бюджета старались сокращать: в 2023 году закладывали 2,9 трлн рублей, в 2024-м — 1,59 трлн, в 2025 году — 1,1 трлн. Год грядущий же будет более расточительным: нехватка бюджета составит 3,7 трлн рублей.

Расходы растут, а доходы за ними не поспевают | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Расходы растут, а доходы за ними не поспевают

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Больше всего денег страна заработает с оборотных налогов: НДС, акцизы и пошлины принесут в бюджет 20,36 трлн рублей. Еще 9,2 трлн рублей принесут налоги на доходы, доходы от использования имущества, прочие рентные доходы и утильсбор. Нефтегазовые доходы — на третьем месте с показателем в 8,9 трлн рублей, следует из документа Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Кстати, именно Минфин получит больше всего средств из бюджета. Так происходит из года в год — около трети суммы отдается министерству под руководством Антона Силуанова. Изначально ему планировали отдать 13,14 трлн рублей, но к третьему чтению сумма выросла до 13,32 трлн.

На самом деле часть денег Минфина в итоге окажется в других ведомствах | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

На самом деле часть денег Минфина в итоге окажется в других ведомствах

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Но это не значит, что все деньги потратят на цели, поставленные свыше, и другие нужды ведомства. В задачи Министерства финансов входит развитие экономики и управление финансами страны, а значит, ведомство выступает, если так можно сказать, распределительным центром. Например, часть денег пойдет на различные национальные проекты и государственные программы, но не только. В эту же сумму входят расходы на пенсию для различных групп населения, всевозможные пособия, например декретные выплаты, а также материнский капитал.

Средства на национальную оборону тоже выделит Минфин из распределенных ему средств. Кстати, это самый большой кусок расходов — 12,9 трлн рублей. На что еще потратит деньги Минфин:

  • соцполитика — 7,1 трлн рублей;

  • национальная экономика — 4,7 трлн рублей;

  • нацбезопасность и правоохрана, а также обслуживание госдолга — по 3,9 трлн рублей на каждый пункт;

  • ЖКХ — 1,99 трлн рублей;

  • здравоохранение — 1,87 трлн рублей;

  • образование — 1,74 трлн рублей.

Тратиться на оборону будет и одноименное Министерство обороны. Ему (тоже традиционно) достался следующий по величине кусок от бюджета страны на 2026 год. Однако, если Минфину денег при рассмотрении бюджета добавили, то ведомству под руководством Андрея Белоусова, наоборот, сократили, и сразу на триллион рублей — с 4,3 до 3,23 трлн. И это очень удивительно: последние несколько лет расходы на Минобороны росли уверенными темпами. За предыдущие 4 года они удвоились — с 2,02 трлн в 2022 году до 4,2 трлн в текущем.

С чем связано такое резкое сокращение расходов, пока непонятно | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

С чем связано такое резкое сокращение расходов, пока непонятно

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Другие силовые ведомства будут тратиться сильно скромнее. МВД получит из бюджета 1,66 трлн рублей, Росгвардия — 446,4 млрд, а Следственный комитет — 78,39 млрд. Но у них в отличие от Минобороны сумма выросла по сравнению с прошлым годом.

МВД — на третьем месте по распределению бюджетных средств | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

МВД — на третьем месте по распределению бюджетных средств

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Более близкие нам, простым людям, сферы, будут жить гораздо скромнее. Например, на сферу здравоохранения, то есть Минздраву, выделили всего 803 млрд. Однако эти деньги пойдут вовсе не на лечение людей, а на реализацию различных проектов, переподготовку кадров, научные исследования или развитие образования в этой сфере.

Расходы Минздрава немного сократили после резкого подъема годом ранее | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Расходы Минздрава немного сократили после резкого подъема годом ранее

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Деньги на медицинскую помощь заложены в другом бюджете — Фонда обязательного медицинского страхования. Его тоже рассматривала Госдума и приняла в третьем чтении. Согласно документу, в 2026 году на это планируется потратить 4,79 трлн рублей.

Отдельный бюджет есть также у Фонда пенсионного и социального страхования. В его задачи входит выплачивать россиянам пенсии, различные пособия на детей, маткапитал и всевозможные социальные выплаты. На нужды этого фонда в 2026 году потратят 18,74 трлн рублей.

На образование, как и на здравоохранение, уйдет относительно немного. Министерству просвещения выделят 507,68 млрд — это в шесть раз меньше расходов на Минобороны. Эти средства пойдут на воспитание и образование, но только общее. Высшее образование находится в ведении другого ведомства — Минобрнауки. Ему из бюджета выделят тоже скромные 967,5 млрд.

Денег относительно немного, но заметен резкий рост после трех лет примерно одинаковых значений | Источник: Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Денег относительно немного, но заметен резкий рост после трех лет примерно одинаковых значений

Источник:

Дмитрий Гладышев / MSK1.RU

Компенсировать все эти траты, которых гораздо больше доходов, планируют различными способами. Правда, все они нацелены не на то, чтобы выйти в ноль или в профицит, а чтобы сохранить показатель долговой нагрузки на устойчивом уровне.

«Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и в предыдущие годы, будут выступать внутренние заимствования», — говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Под этим подразумеваются использование средств из Фонда национального благосостояния, государственные заимствования, приватизация, а также бюджетные кредиты.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
