Для родителей готовят новый сертификат: им можно будет воспользоваться еще до рождения ребенка

В России может появиться сертификат, с помощью которого можно будет оплатить анализы и другие медицинские услуги для беременных с самых ранних сроков. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы.

«Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о введении дополнительной целевой меры поддержки — „Сертификата поддержки беременных“», — говорится в письме.

Согласно инициативе, условием для предоставления указанной выплаты может являться постановка беременной женщины на учет в медицинской организации. Авторы инициативы подчеркивают, что средства сертификата должны направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС.

«Деньги нужны на проведение анализов, приобретение витаминных комплексов, оплату консультаций врачей, которые не входят в ОМС. При этом пособие по беременности и родам предоставляется с 28-й или 30-й недели беременности, а потребность в деньгах возникает гораздо раньше», — сказал один из авторов проекта, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Расходы для семей, которые ждут пополнения растут с первых месяцах беременности, добавил парламентарий в беседе с РИА Новости. Этот сертификат помог бы снизить финансовую нагрузку и повысить доступность медицинской помощи.

С этой же целью в Госдуме предложили изменить правила оплаты декретных отпусков. При рождении третьего ребенка — платить 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих —100%.