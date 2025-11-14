«Мы запоздали тогда»: Набиуллина признала ошибку ЦБ, после которой взлетели цены

Набиуллина заявила, что из-за недопониманий люди набрали невыгодных кредитов Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Глава Банка России Эльвира Набиуллина открыто назвала ошибкой позднее повышение ключевой ставки в 2023 году. Об этом она заявила на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться», — начала Набиуллина, а после призналась: когда в 2023 году инфляция начала стремительно расти, Банк России не успел оперативно отреагировать.

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — констатировала она.

По словам главы ЦБ, сложность заключалась в структурных изменениях экономики: было непросто определить оптимальный момент для ужесточения денежно‑кредитной политики. Сейчас регулятор понимает: действовать нужно было быстрее.

Инфляция к началу 2023 года была на высоком уровне — 10,99% год к году. Однако довольно быстро спала до минимальных значений (2,31% в апреле). Но после начался новый виток ее повышения, более плавного, но при котором показатель роста цен вернулся к значению выше 10%.

Красная линия на графике — уровень инфляции (отмечен в % г/г) Источник: cbr.ru

Кроме того, Набиуллина признала просчёт в коммуникации с рынком в прошлом году, когда ставка была поднята до 16%. Тогда Банк России охарактеризовал уровень как достаточно высокий и дал сигнал: инфляция будет снижаться, а значит, и ставку начнут уменьшать. Однако посыл был воспринят не до конца верно.

«К концу года мы даем прогноз ключевой ставки средней по году. Но коммуникация была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция», — пояснила Набиуллина.

Это привело к неожиданным последствиям: россияне и бизнес стали рассчитывать на скорое смягчение экономических условий. Компании активно брали кредиты с плавающими ставками, надеясь на их снижение. В результате кредитная активность росла рекордными — двузначными — темпами.

«Поэтому помимо решений самих по ставкам очень важна коммуникация», — подчеркнула глава ЦБ.