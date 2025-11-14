НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

8 м/c,

ю-з.

 742мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,60
EUR 93,70
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Поднимут тарифы на проезд
«Умные решения»
Проблемы с питанием в детсадах
Теплоход-пансионат заметили в Ярославской области
Депутат — о платных парковках
Толпа в центре
Почему возникают проблемы с интернетом
Где хоронить домашних животных
Экономика «Мы запоздали тогда»: Набиуллина признала ошибку ЦБ, после которой взлетели цены

«Мы запоздали тогда»: Набиуллина признала ошибку ЦБ, после которой взлетели цены

Глава Банка России также указала на просчет в коммуникации с рынком

389
Набиуллина заявила, что из-за недопониманий люди набрали невыгодных кредитов | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНабиуллина заявила, что из-за недопониманий люди набрали невыгодных кредитов | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Набиуллина заявила, что из-за недопониманий люди набрали невыгодных кредитов

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Глава Банка России Эльвира Набиуллина открыто назвала ошибкой позднее повышение ключевой ставки в 2023 году. Об этом она заявила на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.

«Разные центральные банки, наверное, разные ошибки совершают. Мы на чужих пытаемся учиться, но и анализируем свои, пытаемся критично к своим действиям относиться», — начала Набиуллина, а после призналась: когда в 2023 году инфляция начала стремительно расти, Банк России не успел оперативно отреагировать.

«Наверное, мы запоздали тогда с повышением ключевой ставки», — констатировала она.

По словам главы ЦБ, сложность заключалась в структурных изменениях экономики: было непросто определить оптимальный момент для ужесточения денежно‑кредитной политики. Сейчас регулятор понимает: действовать нужно было быстрее.

Инфляция к началу 2023 года была на высоком уровне — 10,99% год к году. Однако довольно быстро спала до минимальных значений (2,31% в апреле). Но после начался новый виток ее повышения, более плавного, но при котором показатель роста цен вернулся к значению выше 10%.

Красная линия на графике&nbsp;— уровень инфляции (отмечен в % г/г) | Источник: cbr.ruКрасная линия на графике&nbsp;— уровень инфляции (отмечен в % г/г) | Источник: cbr.ru

Красная линия на графике — уровень инфляции (отмечен в % г/г)

Источник:

cbr.ru

Кроме того, Набиуллина признала просчёт в коммуникации с рынком в прошлом году, когда ставка была поднята до 16%. Тогда Банк России охарактеризовал уровень как достаточно высокий и дал сигнал: инфляция будет снижаться, а значит, и ставку начнут уменьшать. Однако посыл был воспринят не до конца верно.

«К концу года мы даем прогноз ключевой ставки средней по году. Но коммуникация была такая, что в основном нас услышали, что мы точно будем снижать ключевую ставку, а не услышали, что если будет снижаться инфляция», — пояснила Набиуллина.

Это привело к неожиданным последствиям: россияне и бизнес стали рассчитывать на скорое смягчение экономических условий. Компании активно брали кредиты с плавающими ставками, надеясь на их снижение. В результате кредитная активность росла рекордными — двузначными — темпами.

«Поэтому помимо решений самих по ставкам очень важна коммуникация», — подчеркнула глава ЦБ.

В завершение Набиуллина отметила, что Центробанк постоянно работает над совершенствованием коммуникации и тщательно анализирует свои решения, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Деньги ЦБ Кредит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Экономика быстро восстановилась и вошла в уверенный рост сказали нам Интересно в следующем году имитация икры будет доступна недорогим россиянам на Новый Год?
Гость
1 час
Вот нравятся мне японские традиции... Почему у нас не ввести среди чиновников такой же метод принесения извинений? А то получается как-то странно... Косяк на косяке, но кресло по-прежнему теплое и зарплата большая не страдает...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление