В 2026 году в России увеличат важные выплаты для женщин. Кто получит деньги

Пособие по беременности и родам часто выручает семьи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличат в 2026 году. В сравнении с 2023 годом его максимальная сумма вырастет более чем в 2,5 раза. Теперь это будет свыше 955 тысяч рублей. Эти цифры ТАСС назвал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

«Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — подсчитал Чирков.

Он объяснил, откуда взялся рост. Ключевое здесь — реформы в системе социального страхования. С 2023 года в стране объединили разные фонды, ввели единый тариф и единую облагаемую базу страховых взносов.

Чирков подчеркнул: для того чтобы пособие было рассчитано на базе полного среднего заработка женщины, достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа (предшествующих году выхода в декретный отпуск).

«Хотелось бы особо подчеркнуть фундаментальную роль официального трудоустройства в формировании размера ключевых выплат. Например, пособия по беременности и родам. Именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, определяющим не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер», — рассказал журналистам Чирков.