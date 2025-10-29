НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Кризис-2025 Будут «уходить в тень» или исчезнут совсем? Почему эксперты дают такие прогнозы для российского бизнеса на 2026 год

Будут «уходить в тень» или исчезнут совсем? Почему эксперты дают такие прогнозы для российского бизнеса на 2026 год

70% предпринимателей просто сначала повысят цены на услуги и товары

288
Небольшие предприятия, малый бизнес, первыми попадут под удар | Источник: Алексей Середенин / E1.RUНебольшие предприятия, малый бизнес, первыми попадут под удар | Источник: Алексей Середенин / E1.RU

Небольшие предприятия, малый бизнес, первыми попадут под удар

Источник:

Алексей Середенин / E1.RU

Предстоящая налоговая реформа в России вызывает большую тревогу в бизнес-сообществе. Согласно анализу опроса 13 тысяч предпринимателей, проведенного «Опорой России», сразу 70% владельцев бизнеса планируют повысить цены на свои товары и услуги. Остальные, по словам главы организации Андрея Шубина, вынуждены будут «уйти в тень» или прибегнуть к другим изощренным налоговым схемам. Так ли это, MSK1.RU обсудил с экспертами.

«Это одна из самых обсуждаемых тем для подавляющего числа представителей бизнеса, и уже сейчас нужно говорить о последствиях налоговой реформы», — отмечает финансовый советник Алексей Родин.

Одной из ключевых мер реформы является снижение порога для упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 10 миллионов рублей. По мнению Алексея Родина, это «определенный тупик», особенно для тех, чей годовой оборот балансирует на грани выживания.

«10 миллионов в год — это не успешный проект, а балансировка на грани выживания или совсем небольшой бизнес. То есть риск сокращения для малого и среднего бизнеса или полный их уход в "серую" зону, что нельзя исключать на данном этапе», — предупреждает эксперт.

При этом плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) станут многие представители самого что ни на есть малого бизнеса: маленькие мастерские, ателье, небольшие кафе. Помимо основного налога по УСН (упрощенная система налогообложения), им придется платить и НДС, что кратно увеличит их фискальную нагрузку и, как следствие, издержки.

Прогноз о повышении цен на 70% выглядит абсолютно реалистичным и логичным с точки зрения экономического поведения, говорит в беседе с MSK1.RU налоговый консультант Дмитрий Шумейко.

«Поймите, бизнес не работает в убыток. Если растут издержки (а налоги — одна из основных статей), он будет искать пути компенсации. Самый простой и легальный способ — повышение цен. Это прямая передача дополнительных затрат конечному потребителю», — размышляет аналитик.

Алексей Родин добавляет, что даже те компании, которые напрямую не попадают под новые требования реформы, всё равно столкнутся с ростом цен. Их поставщики, оказавшись под возросшим налоговым давлением, будут вынуждены поднимать стоимость своей продукции, запуская «цепную реакцию по пересмотру цен». Это, в свою очередь, неизбежно приведет к новому витку инфляции, нивелируя любые попытки стабилизировать экономическую ситуацию. Таким образом, разделение бизнеса на «попадающие» и «не попадающие» сегменты фактически теряет смысл из-за косвенного влияния.

Одним из наиболее тревожных последствий эксперты называют риск роста нелегальных схем, что ставит под угрозу прозрачность бизнеса, к которой страна шла долгие годы.

«Это может коснуться взаиморасчетов с сотрудниками и перехода их на зарплату в "конвертах"», — опасается Родин.

По мнению Андрея Белика, партнера юридической группы SB Tax Team, проблема в том, что не все компании смогут просто пропорционально поднять цены».

«Это может привести к потере потребителя», — отмечает эксперт.

«Многие бизнесмены не смогут найти баланс между рентабельностью и спросом на продукцию по новым ценам. Это прямое проявление кривой Лаффера, которая отражает зависимость между налоговой ставкой и доходами бюджета», — говорит аналитик.

«При чрезмерном налоговом бремени бизнес будет постепенно сокращаться или вовсе исчезать — и в итоге не принесет бюджету ни копейки», — подчеркивает Белик.

В условиях растущего налогового давления соблазн прибегнуть к «серым» схемам оптимизации возрастает, уверены все опрошенные эксперты. Однако Белик предупреждает, что это тупиковый путь.

«Современный налоговый контроль в России опирается на обширные массивы данных ФНС и межведомственные системы аналитики. В сочетании с достаточно репрессивной судебной практикой по налоговым делам это делает уклонение от налогов практически безнадежной стратегией», — считает юрист.

Действительно, ФНС активно внедряет новые технологии и инструменты для выявления налоговых нарушений. Система автоматизированного контроля за НДС (АСК НДС), онлайн-кассы и другие нововведения значительно усложнили жизнь недобросовестным налогоплательщикам.

Тем не менее угроза роста «серой» экономики остается вполне реальной.

А вы как считаете, рост налогов поможет росту экономики или, наоборот, затормозит ее?

Роста точно не будет
Ну, раз принимают такое решение, значит, поможет
Не знаю
Дмитрий Капустин
Налоговая реформа Рост налогов Повышение НДС Рост НДС Бизнес Малый и средний бизнес Уход в тень Серая зарплата Уход от налогов
Комментарии
6
JayroslavMudryi
23 минуты
все крутят гайки --мечтают сделать северную Корею!!
Гость
56 минут
Кто то закроется. Кто то найдёт как выкрутится. Уйдёт в "тень". Будут созданы новые "серые" схемы. В любом случае бюджет от этого ни чего не выиграет. Ещё больше разрастётся коррупция. Вырастет криминал. Вобщем привет 90-е.
Читать все комментарии
