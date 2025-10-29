Будут «уходить в тень» или исчезнут совсем? Почему эксперты дают такие прогнозы для российского бизнеса на 2026 год

Небольшие предприятия, малый бизнес, первыми попадут под удар Источник: Алексей Середенин / E1.RU

Предстоящая налоговая реформа в России вызывает большую тревогу в бизнес-сообществе. Согласно анализу опроса 13 тысяч предпринимателей, проведенного «Опорой России», сразу 70% владельцев бизнеса планируют повысить цены на свои товары и услуги. Остальные, по словам главы организации Андрея Шубина, вынуждены будут «уйти в тень» или прибегнуть к другим изощренным налоговым схемам. Так ли это, MSK1.RU обсудил с экспертами.

«Это одна из самых обсуждаемых тем для подавляющего числа представителей бизнеса, и уже сейчас нужно говорить о последствиях налоговой реформы», — отмечает финансовый советник Алексей Родин.

Одной из ключевых мер реформы является снижение порога для упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 10 миллионов рублей. По мнению Алексея Родина, это «определенный тупик», особенно для тех, чей годовой оборот балансирует на грани выживания.

«10 миллионов в год — это не успешный проект, а балансировка на грани выживания или совсем небольшой бизнес. То есть риск сокращения для малого и среднего бизнеса или полный их уход в "серую" зону, что нельзя исключать на данном этапе», — предупреждает эксперт.

При этом плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) станут многие представители самого что ни на есть малого бизнеса: маленькие мастерские, ателье, небольшие кафе. Помимо основного налога по УСН (упрощенная система налогообложения), им придется платить и НДС, что кратно увеличит их фискальную нагрузку и, как следствие, издержки.

Прогноз о повышении цен на 70% выглядит абсолютно реалистичным и логичным с точки зрения экономического поведения, говорит в беседе с MSK1.RU налоговый консультант Дмитрий Шумейко.

«Поймите, бизнес не работает в убыток. Если растут издержки (а налоги — одна из основных статей), он будет искать пути компенсации. Самый простой и легальный способ — повышение цен. Это прямая передача дополнительных затрат конечному потребителю», — размышляет аналитик.

Алексей Родин добавляет, что даже те компании, которые напрямую не попадают под новые требования реформы, всё равно столкнутся с ростом цен. Их поставщики, оказавшись под возросшим налоговым давлением, будут вынуждены поднимать стоимость своей продукции, запуская «цепную реакцию по пересмотру цен». Это, в свою очередь, неизбежно приведет к новому витку инфляции, нивелируя любые попытки стабилизировать экономическую ситуацию. Таким образом, разделение бизнеса на «попадающие» и «не попадающие» сегменты фактически теряет смысл из-за косвенного влияния.

Одним из наиболее тревожных последствий эксперты называют риск роста нелегальных схем, что ставит под угрозу прозрачность бизнеса, к которой страна шла долгие годы.

«Это может коснуться взаиморасчетов с сотрудниками и перехода их на зарплату в "конвертах" », — опасается Родин.

По мнению Андрея Белика, партнера юридической группы SB Tax Team, проблема в том, что не все компании смогут просто пропорционально поднять цены».

«Это может привести к потере потребителя», — отмечает эксперт.

«Многие бизнесмены не смогут найти баланс между рентабельностью и спросом на продукцию по новым ценам. Это прямое проявление кривой Лаффера, которая отражает зависимость между налоговой ставкой и доходами бюджета», — говорит аналитик.

«При чрезмерном налоговом бремени бизнес будет постепенно сокращаться или вовсе исчезать — и в итоге не принесет бюджету ни копейки», — подчеркивает Белик.

В условиях растущего налогового давления соблазн прибегнуть к «серым» схемам оптимизации возрастает, уверены все опрошенные эксперты. Однако Белик предупреждает, что это тупиковый путь.

«Современный налоговый контроль в России опирается на обширные массивы данных ФНС и межведомственные системы аналитики. В сочетании с достаточно репрессивной судебной практикой по налоговым делам это делает уклонение от налогов практически безнадежной стратегией», — считает юрист.

Действительно, ФНС активно внедряет новые технологии и инструменты для выявления налоговых нарушений. Система автоматизированного контроля за НДС (АСК НДС), онлайн-кассы и другие нововведения значительно усложнили жизнь недобросовестным налогоплательщикам.

Тем не менее угроза роста «серой» экономики остается вполне реальной.