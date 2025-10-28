НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как изменятся выплаты после повышения МРОТ в 2026 году: что ждать россиянам

Как изменятся выплаты после повышения МРОТ в 2026 году: что ждать россиянам

МРОТ в России существенно вырастет с 1 января

123
С 2026 года МРОТ вырастет почти на 5 тысяч | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUС 2026 года МРОТ вырастет почти на 5 тысяч | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

С 2026 года МРОТ вырастет почти на 5 тысяч

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года вырастет до 27 093 рублей. Это коснется не только тех, чья зарплата напрямую привязана к «минималке», но и повышения других выплат. Подробнее об этом рассказал профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты.

По словам Виноградова, зарплата, привязанная к МРОТ, вырастет автоматически.

«Работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — пояснил юрист агентству «Прайм».

Увеличится также и размер взносов, отчисляемых работодателями на будущую пенсию сотрудников. Помимо этого, изменится ряд социальных выплат: больничные, пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Все они рассчитываются исходя из минимальной зарплаты.

Важно уточнить, что окончательные суммы будут зависеть от утвержденных значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. В настоящее время закон гарантирует, что социальные выплаты не могут быть ниже установленного минимального уровня оплаты труда.

Подробнее о том, кому проиндексируют выплаты в 2026 году, мы рассказали здесь.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
