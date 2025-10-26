НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Некоторые россияне могут увеличить важную часть пенсии в два раза: кто и каким образом

Некоторые россияне могут увеличить важную часть пенсии в два раза: кто и каким образом

О нюансах рассказала юрист

Можно увеличить обе части пенсии

Можно увеличить обе части пенсии

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Размер пенсии складывается из страховой и фиксированной частей, и некоторые категории граждан могут увеличить обе. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС (Европейская Юридическая Служба) Екатерина Ноженко.

Кто может рассчитывать на повышенную пенсию

В первую очередь те, кто жил на Крайнем Севере или в приравненных районах по состоянию на 1 января 2002 года. Для них действуют особые коэффициенты:

  • страховая часть рассчитывается с повышенным коэффициентом (1,4–1,9 вместо стандартных 1,2) в зависимости от региона;

  • фиксированная часть (8 907,70 ₽ в 2024 году) увеличивается:

    • на 50% — для тех, кто работал непосредственно на Крайнем Севере;

    • на 30% — для жителей приравненных местностей.

«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — уточняет Ноженко.

Кроме того, повысить фиксированную часть пенсии на 25% могут те, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При этом если пенсионер выехал из сельской местности, право на доплату сохраняется.

Мы писали о том, что многие россияне, вышедшие на пенсию, могут получать выплаты в меньшем размере из-за неучтенного стажа. Почитайте, как добиться перерасчета.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
