Некоторые россияне могут увеличить важную часть пенсии в два раза: кто и каким образом

Можно увеличить обе части пенсии Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Размер пенсии складывается из страховой и фиксированной частей, и некоторые категории граждан могут увеличить обе. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист ЕЮС (Европейская Юридическая Служба) Екатерина Ноженко.

Кто может рассчитывать на повышенную пенсию

В первую очередь те, кто жил на Крайнем Севере или в приравненных районах по состоянию на 1 января 2002 года. Для них действуют особые коэффициенты:

страховая часть рассчитывается с повышенным коэффициентом (1,4–1,9 вместо стандартных 1,2) в зависимости от региона;

фиксированная часть (8 907,70 ₽ в 2024 году) увеличивается: на 50% — для тех, кто работал непосредственно на Крайнем Севере; на 30% — для жителей приравненных местностей.



«Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения», — уточняет Ноженко.

Кроме того, повысить фиксированную часть пенсии на 25% могут те, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При этом если пенсионер выехал из сельской местности, право на доплату сохраняется.