Субсидия более 70%: кто из россиян может получить льготу при покупке жилья

Человека могут признать нуждающимся, если он проживает в аварийном жилье Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Жители России, которые относятся к льготной категории или официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз в жизни могут получить субсидию на покупку жилья. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, размеры субсидий могут достигать более 70% от стоимости квартиры. Однако это зависит от категории льгот.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме — метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения», — цитирует ТАСС слова Кошелева.

По его словам, человека могут признать нуждающимся, если он живет в аварийном жилье или у его родственника имеются тяжелые хронические заболевания, которые не позволяют совместное проживание.

К льготным категориям относятся семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определенной выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники и госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также граждане, признанные малоимущими и нуждающимися в жилье.

Депутат подчеркнул, что молодые семьи могут рассчитывать на 30–35% от расчетной стоимости жилья. Для многодетных семей также предусмотрена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Военнослужащим при выслуге от 10 до 25 лет субсидия составит до 75%, при выслуге более 25 лет — до 100%.

«Для иных категорий (малоимущие, бюджетники и другие) размер помощи может составлять от 5 до 70% и зависит от времени нахождения в очереди на улучшение жилищных условий (от 5% за 1 год до 70% за 10 и более лет)», — пояснил Кошелев.