НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 745мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Драка с водителем автобуса
К нам едет «Ревизор»
Мнение активиста о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Выбрали лучшее кафе азиатской кухни
Подготовить авто к холодам
Как живет деревня под Ярославлем
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Экономика Субсидия более 70%: кто из россиян может получить льготу при покупке жилья

Субсидия более 70%: кто из россиян может получить льготу при покупке жилья

Размеры выплаты зависит от категории льготника

166
Человека могут признать нуждающимся, если он проживает в аварийном жилье | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUЧеловека могут признать нуждающимся, если он проживает в аварийном жилье | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Человека могут признать нуждающимся, если он проживает в аварийном жилье

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Жители России, которые относятся к льготной категории или официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз в жизни могут получить субсидию на покупку жилья. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, размеры субсидий могут достигать более 70% от стоимости квартиры. Однако это зависит от категории льгот.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме — метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения», — цитирует ТАСС слова Кошелева.

По его словам, человека могут признать нуждающимся, если он живет в аварийном жилье или у его родственника имеются тяжелые хронические заболевания, которые не позволяют совместное проживание.

К льготным категориям относятся семейные пары в возрасте до 35 лет, многодетные семьи, военные при определенной выслуге лет и члены семей погибших военнослужащих, бюджетники и госслужащие, участники земских программ, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, а также граждане, признанные малоимущими и нуждающимися в жилье.

Депутат подчеркнул, что молодые семьи могут рассчитывать на 30–35% от расчетной стоимости жилья. Для многодетных семей также предусмотрена выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Военнослужащим при выслуге от 10 до 25 лет субсидия составит до 75%, при выслуге более 25 лет — до 100%.

«Для иных категорий (малоимущие, бюджетники и другие) размер помощи может составлять от 5 до 70% и зависит от времени нахождения в очереди на улучшение жилищных условий (от 5% за 1 год до 70% за 10 и более лет)», — пояснил Кошелев.

Ставку семейной ипотеки предлагают снизить до 2%. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он отметил, что снижение ставки коснется всех семей. Однако у каждой из них будут свои условия по ипотеке.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Субсидия Льгота Жилье Квартира Выплата
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление