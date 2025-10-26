Россияне могут получить больше денег при рождении двойни — как оформить пособие

Пособие выплачивается до полутора лет Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

При рождении одновременно двух и более детей родители вправе получать пособие по уходу за каждым ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России (СФР).

Согласно документам, в случае одновременного ухода за двумя и более детьми до полутора лет размер пособий суммируется. Однако совокупная сумма не может превышать 100% среднего заработка того, на кого оформлена выплата. Для оформления выплат необходимо подать индивидуальное заявление на каждого младенца.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный заработок одного из родителей, пока он занят уходом за малышом в первые годы его жизни. Отпуск предоставляется до достижения ребенком трех лет, а пособие выплачивается лишь до полутора.

Как уточнили в СФР, отпуск по уходу за детьми могут оформить оба родителя или другие близкие родственники. Например, мать может взять отпуск по уходу за одним ребенком, а отец — за вторым.

Пособие по беременности и родам (декретные) — это выплата, которая компенсирует утраченный женщиной заработок в период отпуска для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления.

В этом случае каждый из них получит собственное пособие, рассчитанное исходя из своего дохода.