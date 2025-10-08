НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Минтруд анонсировал увеличение пособия по безработице: сколько будут получать россияне

Минтруд анонсировал увеличение пособия по безработице: сколько будут получать россияне

Индексация произойдет в феврале 2026 года

132
В этом году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%

В этом году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Максимальное пособие по безработице вырастет в России на 6,8% с 1 февраля 2026 года. После проведения индексации сумма увеличится до приблизительно 16 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — рассказал министр труда ТАСС.

В этом году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%. На сегодняшний день его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

Недавно многие из российских компаний заявили, что готовятся сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

О планах расстаться с сотрудниками заявили 12% опрошенных компаний, а в прошлом году их было всего 8%. Массовые сокращения могут наблюдаться в таких сферах, как строительство, розничная торговля, консалтинг, добыча сырья и машиностроение. Вероятно первыми начнут сокращать персонал строительные компании.

Безработица Минтруд Антон Котяков Индексация Пособие
Комментарии
1
Гость
9 минут
А я всё думал, на какие шиши пьют маргиналы.
Читать все комментарии
