Минтруд анонсировал увеличение пособия по безработице: сколько будут получать россияне

В этом году пособие по безработице проиндексировали на 9,5% Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Максимальное пособие по безработице вырастет в России на 6,8% с 1 февраля 2026 года. После проведения индексации сумма увеличится до приблизительно 16 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«В соответствии с законом о занятости, пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции. С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты», — рассказал министр труда ТАСС.

В этом году пособие по безработице проиндексировали на 9,5%. На сегодняшний день его максимальный размер превысил 15 тысяч рублей.

Недавно многие из российских компаний заявили, что готовятся сократить персонал. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».