НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

вос.

 759мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,00
EUR 96,83
Сокращения в ЯрГЭТе
Ярославец умер в горах Абхазии
Завершение работы речных трамвайчиков
Сэкономить время и нервы на врачах
Средняя зарплата в Ярославской области
Травмировался хоккеист
Задержали авиарейсы
Медведь разгромил пасеку
Хотят отобрать квартиру
Афиша на октябрь
Экономика Зарплаты должны индексировать всем! В Госдуме хотят заставить работодателей увеличивать выплаты каждый год

Зарплаты должны индексировать всем! В Госдуме хотят заставить работодателей увеличивать выплаты каждый год

Этот механизм предложили закрепить в ТК РФ

241
Повышать зарплату предлагают и бюджетникам, и сотрудникам коммерческих компаний | Источник: Олег Федоров / CHITA.RUПовышать зарплату предлагают и бюджетникам, и сотрудникам коммерческих компаний | Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Повышать зарплату предлагают и бюджетникам, и сотрудникам коммерческих компаний

Источник:

Олег Федоров / CHITA.RU

Оклады россиян предлагают повышать ежегодно и во всех сферах. А закрепить индексацию хотят на официальном уровне. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции», — рассказал Нилов ТАСС.

Парламентарий обсуждает с юристами поправку к статье ТК РФ о повышении зарплаты. Цель — ввести гибкие механизмы, стимулирующие реальный рост доходов работников. По его мнению, индексацию зарплат лучше проводить ежегодно не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. А если индексация отсутствует, зарплата теряет свою покупательную способность.

«Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность, к чему мы должны стремиться», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе прописана норма, что работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы, но на практике все выглядит иначе. Иногда сотрудникам выдают разовые премии и не повышают их оклады.

Индексация зарплат проводится ежегодно в бюджетной сфере. Ее предусматривают власти. А вот в коммерческих компаниях все немного иначе. В Госдуме объясняли, что механизм прибавки должен быть закреплен в коллективном договоре или локальных нормативных актах.

Давно ли вам индексировали зарплату?

Я бюджетник, мне постоянно индексируют.
Недавно удалось выбить повышение.
Повышают лишь за определенные заслуги.
У нас уже несколько лет ничего не повышали.
ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Ярослав Нилов Деньги Оклад Индексация Трудовой кодекс
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Я бюджетник, мне уже давно ничего не повышали. Хотя что-то было год назад, вроде 5%, но когда сравнил листки за год, оказалось что ЗП не поменялась, значит жулики где-то чуть прибавили , а где то убавили
Гость
1 час
Нужно Повышать Социальные Пенсии Инвалидам в России 🇷🇺, кто получает пенсию меньше меньшего кто получает 14тысяч всего, в Ярославле самая нищенская пенсия по третей группе инвалидности инфляция сжирает всю мою пенсию, Помогите!!!! Пожалуйста
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление