Зарплаты должны индексировать всем! В Госдуме хотят заставить работодателей увеличивать выплаты каждый год

Повышать зарплату предлагают и бюджетникам, и сотрудникам коммерческих компаний Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Оклады россиян предлагают повышать ежегодно и во всех сферах. А закрепить индексацию хотят на официальном уровне. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В связи с тем, что происходит инфляция, заработная плата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает, в какой сфере — бюджетной, не бюджетной, коммерческой, некоммерческой. В любом случае рост должен быть обеспечен как минимум на уровне фактической инфляции», — рассказал Нилов ТАСС.

Парламентарий обсуждает с юристами поправку к статье ТК РФ о повышении зарплаты. Цель — ввести гибкие механизмы, стимулирующие реальный рост доходов работников. По его мнению, индексацию зарплат лучше проводить ежегодно не раньше 1 февраля, потому что в течение января считается реальная инфляция прошлого года. А если индексация отсутствует, зарплата теряет свою покупательную способность.

«Вчерашние 50 тыс. рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад. А если ему проиндексировать зарплату на уровень фактической инфляции, то, соответственно, мы сможем поддержать его покупательную способность, к чему мы должны стремиться», — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе прописана норма, что работодателю необходимо обеспечить ежегодный рост заработной платы, но на практике все выглядит иначе. Иногда сотрудникам выдают разовые премии и не повышают их оклады.

Индексация зарплат проводится ежегодно в бюджетной сфере. Ее предусматривают власти. А вот в коммерческих компаниях все немного иначе. В Госдуме объясняли, что механизм прибавки должен быть закреплен в коллективном договоре или локальных нормативных актах.