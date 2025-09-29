НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Двойную индексацию пенсий отменили, но маткапитал вырастет почти до миллиона: как изменятся выплаты и пособия в 2026 году

Двойную индексацию пенсий отменили, но маткапитал вырастет почти до миллиона: как изменятся выплаты и пособия в 2026 году

Минтруд решил провести досрочное повышение пенсий

264
Выплаты пенсионерам проиндексируют с Нового года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВыплаты пенсионерам проиндексируют с Нового года | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Выплаты пенсионерам проиндексируют с Нового года

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В 2026 году пенсию повысят единожды: с 1 января по уровню инфляции, хотя до этого планировали делать это в два этапа. Детали о будущих выплатах раскрыли в Минтруда.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции. Так, индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии, в свою очередь, будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%», — сообщили на сайте Минтруда.

Пенсии досрочно повышали в 2025 году. С 1 января выплаты у пенсионеров выросли на прогнозируемый уровень роста цен, 7,3%. Но когда подсчитали уровень инфляции, он оказался гораздо выше — 9,5%, поэтому в феврале пенсионерам проиндексировали выплаты снова, причем задним числом.

Как вырастут другие пособия:

  • Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц;

  • максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан до 83 тыс. рублей в месяц;

  • материнский капитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка;

  • единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей;

  • также с 1 февраля проиндексируют по уровню фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Кроме того, появится новая выплата для семей с детьми — так называемый семейный налоговый вычет. По нему родители смогут получить порядка 100 тысяч рублей. Что это такое, кто может рассчитывать на новую выплату и как ее получить, рассказали в отдельном материале.

Мария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
