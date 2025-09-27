Россиян ждет подорожание коммунальных услуг: когда и на сколько поднимут тарифы

Уже в 2026 году индексация может составить 9,9% Источник: Лина Саитова / 116.RU

В России в ближайшие три года планируют увеличить стоимость коммунальных услуг. Уже в следующем году индексация может составить 9,9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на предстоящие три года, который опубликовало министерство.

«Рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, включающие газо-, электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и обращение с твердыми коммунальными отходами, в среднем по Российской Федерации прогнозируется в 2026 году на уровне 9,9%, в 2027 году — 8,7%, в 2028 году — 7,1%», — говорится в документе.

При этом в ведомстве отметили, что эти цифры могут отличаться в зависимости от региона. На повышение тарифов будет влиять доля расходов на газ, электроэнергию и другие энергоресурсы в общей выручке ресурсоснабжающих организаций.

В свою очередь, в ЛДПР предложили установить допустимую величину расходов россиян на оплату ЖКУ, а также компенсировать траты на оплату услуг со стороны государства. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу партии.