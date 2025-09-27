НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +6

2 м/c,

зап.

 760мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Отдых в Египте
Афиша на выходные
Находят надкусанные грибы
Ярославский бренд покорил Россию
«Локомотив» выиграл
Необычная рыба
Бодибилдеры в полном гриме
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Экономика Какие пособия вырастут в 2026 году вслед за МРОТ: кому ожидать повышения

Какие пособия вырастут в 2026 году вслед за МРОТ: кому ожидать повышения

Увеличение коснется как текущих выплат, так и пенсии

210
Минимальные зарплаты подрастут | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUМинимальные зарплаты подрастут | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Минимальные зарплаты подрастут

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20% с 2026 года приведет к увеличению многих выплат для россиян. Чего ожидать, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам за полный месяц работы. Региональный МРОТ устанавливается отдельно. Он может быть выше федерального, но не ниже.

«МРОТ влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы», — сказал Евгений Машаров.

Помимо этого, МРОТ повлияет на будущую пенсию, поскольку растут отчисления работников в социальный фонд. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, а они напрямую зависят от размера зарплаты. Однако на уже назначенной пенсии повышение МРОТ не отразится, пишет ТАСС. 

В 2026 году минимальный размер оплаты труда вырастет на 20% — до 27 093 рублей. Сейчас он составляет 22 440 рублей. Ожидается, что МРОТ поднимут до 35 тысяч рублей к 2030 году, такую задачу поставил президент России Владимир Путин. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
МРОТ Выплаты и пособия Пенсия Социальный фонд
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Пусть подавятся своими грошовыми подачками кремлевские.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление