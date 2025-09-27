Какие пособия вырастут в 2026 году вслед за МРОТ: кому ожидать повышения

Минимальные зарплаты подрастут Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20% с 2026 года приведет к увеличению многих выплат для россиян. Чего ожидать, рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам за полный месяц работы. Региональный МРОТ устанавливается отдельно. Он может быть выше федерального, но не ниже.

«МРОТ влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы», — сказал Евгений Машаров.

Помимо этого, МРОТ повлияет на будущую пенсию, поскольку растут отчисления работников в социальный фонд. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, а они напрямую зависят от размера зарплаты. Однако на уже назначенной пенсии повышение МРОТ не отразится, пишет ТАСС.