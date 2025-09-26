Минфин объявил о повышении НДС до 22%: что это значит — разбираемся с экспертами

Платить за повышение НДС придется не бизнесу, а простым людям Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Министерство финансов объявило о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Соответствующее предложение было внесено в правительство РФ. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026-го. Это лишь одна из огромного перечня новаций, предусмотренных бюджетным пакетом на ближайшие три года.

MSK1.RU поговорил с экономистами и выяснил, что это значит для простых людей и бизнеса, как изменятся цены и что делать с деньгами тем, у кого они еще остались.

Что и когда хотят изменить

В рамках бюджетного пакета Минфина было предложено внести отдельные изменения в Налоговый кодекс. Как отмечается на сайте ЦБ, в первую очередь они направлены на финансирование обороны и безопасности.

Среди прочего предлагается повышение стандартной ставки НДС на два пункта — с 20 до 22%.

«При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие», — сообщили в Центральном банке РФ.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность.

Налог на добавленную стоимость был введен в России в 1992 году. Тогда он был на уровне 28%. В 1993 его снизили до 20%, в 2004 — до 18%. Последнее изменение было 1 января 2019 года, когда НДС подняли до 20%. Льготная ставка уже более 30 лет сохраняется на уровне 10%.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

В соцсетях уже посчитали, на сколько вырастет налоговая нагрузка на среднего официально работающего россиянина без автомобиля и вредных привычек, а также с зарплатой меньше 200 тысяч в месяц. С учетом НДФЛ в размере 13%, которые удерживает работодатель, 30% пенсионных, страховых и медицинских взносов, а также обновленного НДС в размере 22%, общая нагрузка составит 65%.

Среди других предложений по налогам — снизить порог доходов для упрощенной системы налогообложения НДС: с 60 миллионов рублей до 10 миллионов. В Минфине считают, что это поможет в борьбе со схемами дробления бизнеса. А еще министерство хочет ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и 25% — на прибыль букмекерских контор.

Согласно заявлению ведомства, ключевыми приоритетами бюджета являются выполнение социальных обязательств, обеспечение обороны страны и реализация нацпроектов.

Что будет с ценами?

Пока бюджетный пакет Минфина не утвержден, все эти рассуждения носят теоретический характер. Но для большинства населения самым ключевым, безусловно, является налог на добавленную стоимость. MSK1.RU обратился к экспертам, чтобы выяснить, как повышение НДС скажется на простых людях. Экономисты рассказали, вырастут ли цены, на сколько, когда и на какие группы товаров.

По словам доктора экономических наук, профессора и автора Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынка» Игоря Бельских, для оценки возможного повышения НДС можно вспомнить опыт 2019 года.

«У нас был опыт подъема НДС в 2019 году, — напомнил Игорь Бельских. — И он показал, что бизнес поднимает цены на несколько месяцев раньше даты повышения налога. Это означает, что рост НДС до 22% по новому проекту приведет к тому, что уже перед новым годом цены вырастут. А когда налог повысится с 1 января 2026 года, повышение цен еще раз будет учтено. То есть любое повышение налогов как минимум два раза сказывается на рынке».

О предыдущем повышении НДС объявили в августе 2018 года. На графике видно, как после этого в Москве резко изменились средние цены на некоторые товары Источник: Росстат

По данным Росстата, цены в России с 1 по 9 января 2019 года резко выросли на 0,5%. Это сопоставимо с месячным ростом цен, который фиксировался годом ранее.

«С другой стороны, мы должны понимать, что у бюджета существуют определенные вопросы развития, и они не решаются, — добавил эксперт. — То есть надо где-то деньги брать. Ну и в данном случае повышение налогов — это самый простой, в общем-то, понятный подход».

По словам профессора, это уже не первые налоговые изменения в этом году.

«У нас уже налоги серьезно подняли — и на подоходный сделали дифференцированные ставки, и ряд других налогов. Думаю, это тенденция, которая продолжится и в следующем году, и позже, — считает экономист. — Когда снижают налоги, у нас больше остается денег в личном распоряжении, больше товаров и услуг можем купить, наше благосостояние растет».

Игорь Бельских отметил, что налоги и сборы — единственный способ пополнять бюджет страны.

Источник: Илья Бархатов / 74.RU

«Недавно вышли цифры по региональным бюджетам. Не буду называть регионы, но у некоторых в 8–10 раз выросли долги. Там чудовищная нехватка ресурсов, — отметил собеседник MSK1.RU. — Но что делать? Другого способа просто не существует в условиях рыночной экономики. Бюджет пополняется только с помощью налогов, сборов, разных штрафов и прочего».

НДС — один из главных налогов в стране. Это радикальное и эффективное решение на краткосрочный период. Эта мера, судя по прогнозам, принесет бюджету 1,3 триллиона рублей. Игорь Бельских доктор экономических наук

Но чтобы сохранить свои деньги, по словам экономиста, бежать в магазин и скупать товары, пока они не подорожали, — не самый лучший выход.

«Рост НДС будет сдерживать экономическую активность, снизит оборотные фонды предприятий, увеличит цены для большинства людей, — объяснил экономист. — Если мы хотим сохранить деньги, с учетом высокой ставки, дорогой стоимости кредитов сейчас нерационально бежать их тратить. Лучше вложить их на рынок финансовый, но я сторонник покупки облигаций с высоким уровнем дохода частного сектора, там 18−20% годовых сегодня платят».

Бояться еще рано? Или уже поздно?

По мнению других экспертов, опасаться роста цен пока рано. Как рассказал доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин, в 2024 году на НДС пришлось около 37% общих доходов федерального бюджета.

«Во-первых, повышение ставки НДС до 22% — это пока только предложение Минфина, которое еще будет обсуждаться. Возможны корректировки, — отметил эксперт. — Цель этих мер — сбалансированность бюджета, которая необходима по объективным причинам. Это развитие отраслей экономики, связанных с оборонно-промышленным комплексом, то есть реальный сектор экономики, машиностроение, электроника и так далее. Ну и, конечно, вопросы, связанные с обеспечением нужд для проведения специальной военной операции. Социальные обязательства, взятые на себя государством, будут выполнены».

Совсем скоро правительство решит судьбу НДС в 2026 году Источник: Анна Селина / MSK1.RU

Увеличение налоговой нагрузки, уточнил Морковкин, безусловно, повлияет на экономику бизнеса.

«На сколько может быть повышена налоговая ставка по НДС — на 1 или 2% — точно неизвестно. Но по цепочке пропорционально этому будут расти цены, — отметил спикер. — Но резкого всплеска ожидать не стоит. Оценки ЦБ по этому поводу весьма сдержанные, все в пределах прогнозов и инфляционных ожиданий. Поэтому гражданам не нужно бежать в магазин скупать гречку, соль, сахар, спички, масло».

Это объективная необходимость в текущих условиях для обеспечения сбалансированности бюджета, повышения доходов. Это повышение будет являться одним из источников социальных выплат, пособий. Дмитрий Морковкин экономист

«Последующий за повышением НДС рост цен зависит от отраслей экономики и затрат, которые несет бизнес, — добавил спикер. — Безусловно, в рыночных условиях компаниям необходимо какую-то минимальную маржу сохранять. Если издержки растут, они включаются в конечную цену. Основную часть издержек оплачивает конечный потребитель».

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Светлана Сазанова в разговоре с MSK1.RU высказала свое мнение о причинах дефицита бюджета, который может покрыть рост НДС.

«Повышение НДС, скорее всего, обусловлено тем, что в условиях замедления экономического роста прогнозируется снижение налога на прибыль, — считает Светлана Сазонова. — Потому что финансовые результаты у многих предприятий всё хуже и хуже, соответственно, уменьшаются прибыль и налоговые поступления в бюджет. А НДС взимается на каждой стадии производства товара в рамках производственной цепочки».

Эксперт также ожидает рост общего уровня цен и рост инфляции в случае повышения ставки НДС.

«В первую очередь это отразится на потребительском рынке, потому что рынок потребительских товаров, особенно товаров первой необходимости, бурно реагирует на такого рода мероприятия, — рассказала экономист. — Продовольственный спрос менее эластичен, потому что люди постоянно покупают продукты питания, базовые какие-то вещи. Люди не могут снизить потребление в такой же пропорции, как выросла цена. Инфляция, скорее всего, повысится».

Поэтому вырастут доходы бюджета, но при этом вырастет инфляция.

«Период высоких ставок по вкладам привлек средства части населения, — добавила кандидат экономических наук. — Сейчас ставки снижаются, люди думают, держать деньги или забирать. Что касается людей с невысокими доходами, которые не могут вкладывать средства: бежать на рынок и срочно закупаться, как вот делали наши родители в 90-х, я бы не советовала, потому что это еще больше повысит рост цен. Вот этот ажиотажный спрос».