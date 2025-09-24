«Это грозит экономическим спадом»: россиян ждет скимпфляция. Что это такое и как скажется на нас с вами

Покупатель сможет ее заметить, только внимательно вчитываясь в состав каждого продукта, который покупает Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В 2026 году в России будет набирать обороты скимпфляция. Это скрытое подорожание и изменение вкусовых характеристик уже заметно в России. Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин объяснил, что это такое, как проявляется и чем обернется для покупателя.

Скимпфляция (от англ. to skimp — экономить, скупиться) — это практика удешевления себестоимости товаров и услуг за счет снижения качества ингредиентов, сырья или сервиса при сохранении прежней цены. Если шринкфляция уменьшает объем продукта (например, 900 миллилитров молока вместо литра), то скимпфляция меняет его суть.

«Если сокращение объемов продукции было первым ответом российского бизнеса на рост издержек, то замена качественных ингредиентов более дешевыми аналогами — это следующий этап, который напрямую влияет на качество товаров и услуг. Данная тенденция особенно ярко проявляется в секторе общественного питания, где наблюдается уменьшение доли мяса в полуфабрикатах, использование растительных аналогов вместо натуральных молочных продуктов, а также в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, где дорогое сырье замещается упрощенными аналогами», — объяснил Мосягин.

Больше всего от этого страдают наиболее незащищенные слои населения, чей доход не позволяет перейти на более премиальные марки, сохранившие стандарты качества. Им приходится мириться с тем, что в любимом продукте снизилась питательная ценность и в конечном итоге ухудшились стандарты потребления.

Тренд на скимпфляцию сохранится и в 2026 году из-за высокой стоимости сырья, энергоносителей и логистики. Мосягин, общаясь с «Газетой.ру» пояснил, что власти уже ведут работы по совершенствованию контроля за качеством продукции и стандартами маркировки. Он призвал россиян обращать внимание на состав продуктов, а производителей — помнить о репутационных рисках, связанных с удешевлением рецептур.

Но главный риск скимпляции — в ее коварстве и масштабе. Она не только бьет по самым уязвимым категориям, но и искажает реальную картину инфляции, ведь цена при этом не меняется. Кроме того, скимпфляция разъедает доверие. Покупатель, раз за разом разочарованный купленным товаром, теряет веру не только в бренд, но и в рынок в целом.