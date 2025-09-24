НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

зап.

 751мм 81%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,35
EUR 99,04
Что будет с ценами на бензин
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Ярославский бренд покорил Россию
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Почему дежурят патрули ДПС
Смертельное ДТП на М-8
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
Экономика «Это грозит экономическим спадом»: россиян ждет скимпфляция. Что это такое и как скажется на нас с вами

«Это грозит экономическим спадом»: россиян ждет скимпфляция. Что это такое и как скажется на нас с вами

На первый взгляд ее можно даже не заметить

525
Покупатель сможет ее заметить, только внимательно вчитываясь в состав каждого продукта, который покупает | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПокупатель сможет ее заметить, только внимательно вчитываясь в состав каждого продукта, который покупает | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Покупатель сможет ее заметить, только внимательно вчитываясь в состав каждого продукта, который покупает

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В 2026 году в России будет набирать обороты скимпфляция. Это скрытое подорожание и изменение вкусовых характеристик уже заметно в России. Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин объяснил, что это такое, как проявляется и чем обернется для покупателя.

Скимпфляция (от англ. to skimp — экономить, скупиться) — это практика удешевления себестоимости товаров и услуг за счет снижения качества ингредиентов, сырья или сервиса при сохранении прежней цены. Если шринкфляция уменьшает объем продукта (например, 900 миллилитров молока вместо литра), то скимпфляция меняет его суть.

«Если сокращение объемов продукции было первым ответом российского бизнеса на рост издержек, то замена качественных ингредиентов более дешевыми аналогами — это следующий этап, который напрямую влияет на качество товаров и услуг. Данная тенденция особенно ярко проявляется в секторе общественного питания, где наблюдается уменьшение доли мяса в полуфабрикатах, использование растительных аналогов вместо натуральных молочных продуктов, а также в производстве кондитерских и хлебобулочных изделий, где дорогое сырье замещается упрощенными аналогами», — объяснил Мосягин.

Больше всего от этого страдают наиболее незащищенные слои населения, чей доход не позволяет перейти на более премиальные марки, сохранившие стандарты качества. Им приходится мириться с тем, что в любимом продукте снизилась питательная ценность и в конечном итоге ухудшились стандарты потребления.

Тренд на скимпфляцию сохранится и в 2026 году из-за высокой стоимости сырья, энергоносителей и логистики. Мосягин, общаясь с «Газетой.ру» пояснил, что власти уже ведут работы по совершенствованию контроля за качеством продукции и стандартами маркировки. Он призвал россиян обращать внимание на состав продуктов, а производителей — помнить о репутационных рисках, связанных с удешевлением рецептур.

Но главный риск скимпляции — в ее коварстве и масштабе. Она не только бьет по самым уязвимым категориям, но и искажает реальную картину инфляции, ведь цена при этом не меняется. Кроме того, скимпфляция разъедает доверие. Покупатель, раз за разом разочарованный купленным товаром, теряет веру не только в бренд, но и в рынок в целом.

«В конечном итоге это грозит экономическим спадом. Развитое общество и экономика отличаются от неразвитого прежде всего наличием стандартов. Скимпфляция в этом контексте — прямой путь к варварству», — объяснил Эдуард Коложвари корреспонденту NGS.RU.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Инфляция Скимпфляция Цены на продукты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 часа
Без экспертов понятно, что ничего хорошего нас не ждёт
Инженер1
13 минут
Скрепный периферийный капитализм
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление