Новые правила блокировки карт: юрист — о том, что изменилось для россиян

Банки будут обязаны сообщить о том, из-за чего заблокировали карту или операции по ней Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Банки при блокировке карты обязаны сообщить своему клиенту, из-за нарушения какого именно закона это было сделано. А еще должны в течение недели рассмотреть пояснения человека по этому поводу.

«Теперь клиент банка, которому ограничили доступ к карте или онлайн-сервисам, перестанет слышать сухое „по внутреннему решению“. Банк России обязал кредитные организации раскрывать конкретные правовые основания для любых подобных действий. Если блокируется карта, приостанавливаются операции или отключается мобильное приложение, банк должен письменно объяснить, на основании какого именно федерального закона принято решение, какой нормой это закреплено», — рассказала юрист, основатель консалтинговой компании «Девелопмент Групп» Таисия Верренцева.

Кроме того, внутри должно быть пояснение для клиента, что именно надо сделать, чтобы восстановить обслуживание.

Раньше банки просто писали человеку, что заблокировали операции или саму карту из-за абстрактных «требований регулятора». Теперь ЦБ запретил так делать, потому что встречались случаи двойных ограничений.

«Это означает, что если у клиента проверка проводится по линии 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, нельзя параллельно прикрывать доступ к приложению по мотивам закона о национальной платёжной системе, если реальных рисков в этой сфере не выявлено», — дополнила Вепренцева в беседе с РИА Новостями.

За счет этого должны снизиться случаи незаконных ограничений и время, которое уходит на восстановление доступов.

«По закону банк обязан в течение пяти рабочих дней сообщить причину отказа или блокировки, а затем рассмотреть пояснения клиента в семидневный срок. Если спор не решён, гражданин или компания могут обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ, которая обязана вынести решение в течение двадцати рабочих дней», — сказала она.