НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Судьба «панелек», если их признают аварийными
Сбили украинские БПЛА
Хотят отдать полигон в концессию
Ярославский бренд покорил Россию
Квартира за 57 млн
Подросток погиб в аварии
Резко похолодает
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Врач из Ярославля покорил Эльбрус
Экономика В России подорожают продукты: когда ждать роста цен

В России подорожают продукты: когда ждать роста цен

В первую очередь это коснется товаров первой необходимости

273
Ценники изменятся в ближайшее время | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЦенники изменятся в ближайшее время | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ценники изменятся в ближайшее время

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит 5–12%. Относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до плюс 20%», — сказала Залина Казова в беседе с «Газета.Ru».

Согласно ее прогнозу, цены изменятся следующим образом:

  • овощи и фрукты подорожают на 15–20% из-за необходимости хранения, увеличения импорта и колебания валютных курсов;

  • мясо-молочная продукция прибавит 12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, а также роста логистических затрат;

  • крупы и мука подорожают на 5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе;

  • яйца станут дороже на 10% из-за сезонной волатильности.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%. Банк России сохранил прогноз, согласно которому показатель в стране снизится до 6–7% в 2025 году. К целевым 4% он вернется в 2026 году. По итогам 2024 года годовая инфляция в стране достигла 9,52%.

Производители пытаются сделать всё возможное, чтобы подорожание не заметили покупатели. Сейчас наблюдается сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции. Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Покупатель, привыкший брать одно и то же, может этого даже не заметить. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает, а то и растет. 

С происходящим пытаются бороться. Товары первой необходимости внесут в специальный перечень, что запретит торговым сетям делать наценку на них больше чем на 10%. Это будут хлебобулочные изделия, молочные продукты и крупы. Список ещё составляют. Этот вопрос сейчас прорабатывают в Госдуме совместно с профильными ведомствами.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Инфляция Продукты Товары первой необходимости
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Собственно ничего нового, одна сплошная стабильность 25 лет, рост цен, инфляция, бедность
Гость
9 минут
Фейк.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление