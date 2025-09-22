В России подорожают продукты: когда ждать роста цен

Ценники изменятся в ближайшее время Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Цены на товары первой необходимости вырастут до 12% в октябре по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз дала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит 5–12%. Относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до плюс 20%», — сказала Залина Казова в беседе с «Газета.Ru».

Согласно ее прогнозу, цены изменятся следующим образом:

овощи и фрукты подорожают на 15–20% из-за необходимости хранения, увеличения импорта и колебания валютных курсов;

мясо-молочная продукция прибавит 12–15% из-за сезонного удорожания кормов, снижения надоев, а также роста логистических затрат;

крупы и мука подорожают на 5% по причине позитивных тенденций в зерновом комплексе;

яйца станут дороже на 10% из-за сезонной волатильности.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 15 сентября на уровне 8,02%. Банк России сохранил прогноз, согласно которому показатель в стране снизится до 6–7% в 2025 году. К целевым 4% он вернется в 2026 году. По итогам 2024 года годовая инфляция в стране достигла 9,52%.

Производители пытаются сделать всё возможное, чтобы подорожание не заметили покупатели. Сейчас наблюдается сочетание сразу двух видов «незаметной» инфляции. Первый вид хитрости — «скимпфляция», то есть замена дорогих ингредиентов в составе продукта более дешевыми. Покупатель, привыкший брать одно и то же, может этого даже не заметить. Второй вид — «шринкфляция», то есть скрытое уменьшение массы или объема товара. Цена на продукт при этом не падает, а то и растет.