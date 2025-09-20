В Госдуме предложили не давать льготы семьям с детьми. Вместо этого лучше платить деньги

Депутат Миронов считает, что семья сама должна решать, какую помощь получать от государства Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

У семей должен быть выбор: получать текущие льготы или деньги вместо этого. С предложением изменить подход к формам соцподдержки обратился к правительству депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Представляется целесообразным установить право получателя адресной социальной поддержки выбирать форму ее предоставления: натуральную либо денежную, определив порядок расчета денежного эквивалента, исходя из нормативной стоимости соответствующей услуги с ежегодной индексацией, которая не может быть ниже среднерыночной стоимости таких услуг», — указал парламентарий в письме.

Это особенно актуально для семей, которые не могут воспользоваться всеми мерами. Например, из-за удаленности проживания они не ездят бесплатно на общественном транспорте или не могут добиться получения подходящих земельных участков, потому что отсутствует инженерная инфраструктура.

В некоторых регионах власти уже выдают деньги вместо льгот. Миронов предлагает распространить эту практику на всю страну.

«Например, в Московской области принят закон, который предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. В Чувашии компенсация составляет 250 тысяч рублей. В Калининградской области — 400 тысяч рублей. Социальный кодекс Санкт-Петербурга допускает компенсационную выплату, равную стоимости школьного питания», — рассказал депутат РИА Новостям.

Сейчас многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатные земельные участки для строительства загородного дома, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и другие услуги. Среди них:

ежегодный отпуск в удобное время;

вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка;

дополнительный вычет по налогу на имущество для одного объекта;

субсидия на погашение ипотеки — до 450 000 рублей;

досрочная пенсия для мамы.