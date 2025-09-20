«Покупаем за рубежом всё, что могли бы делать сами». Эксперты — о дальнейшем обвале рубля

Недолго рубль шел в рост Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Всех без исключения сейчас волнует главный вопрос: насколько еще упадет «деревянный»? Каждый год в августе рубль держится, несмотря на экономические неурядицы, а затем в сентябре сваливается вниз. В 2023 году в первой половине осени рубль по отношению к доллару просел почти на 9% (с 91 до 99), в 2024 году — сразу на 14% (с 85 до 97).

Сейчас, еще и на фоне снижения ключевой ставки, рубль опять скользит вниз. По сравнению с концом августа по отношению к доллару он потерял почти 4% (пик был 12 сентября, когда Центробанк установил курс в 85,7 рубля за доллар). Аналогичный тренд и в случае с евро (потерял более 5%) и юанем (потерял 3,5%), подсчитал MSK1.RU по данным официального курса Центробанка. Внебиржевой курс, естественно, скакал еще больше. 11 сентября внебиржевой курс евро взлетал выше 100 рублей, и это впервые с 10 февраля.

Многие экономисты на фоне такой печальной статистики бросились давать апокалиптические прогнозы, якобы доллар скоро уже будет дороже 100 рублей. Правда, после пиковых значений 11–12 сентября российский рубль несколько укрепился.

Понятно, что курс рубля скачет не сам по себе — это отражение множества факторов, от западных санкций до наличия товаров на полках в супермаркетах. Опрошенные MSK1.RU эксперты предлагают различные сценарии развития России, акцентируя внимание на факторах, влияющих на стабильность рубля.

Валерий Тумин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы, считает, что наиболее вероятным (75%) является базовый сценарий. Он предполагает дальнейшую перестройку экономики с упором на внутренний спрос. При этом ВВП, по мнению эксперта, будет замедляться из-за внешних факторов. Бюджетная политика стабилизируется, функционируя без дефицита даже при низких ценах на нефть. Однако сценарий учитывает снижение международной торговли как признак рецессии. Инфляция, по базовому сценарию, останется умеренной под контролем Центробанка.

« „ Рисковый “ сценарий (его вероятность оцениваю в 40%) учитывает нарастающее санкционное давление на Россию и ее внешних партнеров, давление на страну извне, а также учитывает глобальные шоки экономики, которые, с учетом растущих показателей рецессии и госдолга США, не выглядят фантастикой», — говорит Тумин.

В Центробанке есть еще так называемый дезинфляционный (или, простыми словами, оптимистичный) сценарий. Он предусматривает рост инвестиций, развитие бизнеса, рост зарплат, быстрое снижение ключевой ставки. Ну и, что особенно важно для населения, укрепление рубля, но при этом и замедление инфляции. По мнению Тумина, такому сценарию будет мешать внешнее санкционное давление (в том числе на страны-партнеры), отток инвестиционного капитала в последние годы, а также текущая ориентированность промышленности на нужды ВПК, а не на выпуск гражданской продукции.

«Всё это давит на рубль (покупаем из-за рубежа то, что могли бы сделать сами) и оставляет внутренний спрос неудовлетворенным», — объясняет эксперт.

По его словам, обычному бизнесу переориентироваться на выпуск «гражданки» (что и обеспечило бы независимость от импорта и, как следствие, снизило бы негатив к рублю) сложно: сказывается всё еще высокая ключевая ставка и, как следствие, малодоступные кредиты. На развитие денег просто нет.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман также полагает, что недавнее укрепление рубля носит краткосрочный характер и связано с реакцией рынка на решение Центробанка о снижении ключевой ставки.

«На позиции российского рубля будет влиять в ближайшее время несколько факторов. Во-первых, как скоро введут и насколько чувствительными окажутся очередные антироссийские санкции.

Во-вторых, Минфин инициировал пятикратное превышение объемов продаж иностранной валюты относительно августа, что провоцирует спрос на валюту и валютные инструменты.

В-третьих, тренды на мировом рынке нефти. При дальнейшем падении или отсутствии роста (а из-за решения ОПЕК+ не ограничивать добычу всё идет к переизбытку предложения) на рубль будет давить небольшая разница между экспортными доходами и закупками дорожающего импорта».