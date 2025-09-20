НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

зап.

 750мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Никитин обратился к ярославцам
Афиша на выходные
Суд по дому с атлантами
Ярославский бренд покорил Россию
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Умер бодибилдер из Ярославля
Экономика Кризис-2025 Эксперт «Покупаем за рубежом всё, что могли бы делать сами». Эксперты — о дальнейшем обвале рубля

«Покупаем за рубежом всё, что могли бы делать сами». Эксперты — о дальнейшем обвале рубля

Давать прогнозы дальше сентября многие экономисты опасаются

251
Недолго рубль шел в рост | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUНедолго рубль шел в рост | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Недолго рубль шел в рост

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Всех без исключения сейчас волнует главный вопрос: насколько еще упадет «деревянный»? Каждый год в августе рубль держится, несмотря на экономические неурядицы, а затем в сентябре сваливается вниз. В 2023 году в первой половине осени рубль по отношению к доллару просел почти на 9% (с 91 до 99), в 2024 году — сразу на 14% (с 85 до 97).

Сейчас, еще и на фоне снижения ключевой ставки, рубль опять скользит вниз. По сравнению с концом августа по отношению к доллару он потерял почти 4% (пик был 12 сентября, когда Центробанк установил курс в 85,7 рубля за доллар). Аналогичный тренд и в случае с евро (потерял более 5%) и юанем (потерял 3,5%), подсчитал MSK1.RU по данным официального курса Центробанка. Внебиржевой курс, естественно, скакал еще больше. 11 сентября внебиржевой курс евро взлетал выше 100 рублей, и это впервые с 10 февраля.

Многие экономисты на фоне такой печальной статистики бросились давать апокалиптические прогнозы, якобы доллар скоро уже будет дороже 100 рублей. Правда, после пиковых значений 11–12 сентября российский рубль несколько укрепился.

Понятно, что курс рубля скачет не сам по себе — это отражение множества факторов, от западных санкций до наличия товаров на полках в супермаркетах. Опрошенные MSK1.RU эксперты предлагают различные сценарии развития России, акцентируя внимание на факторах, влияющих на стабильность рубля.

Валерий Тумин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы, считает, что наиболее вероятным (75%) является базовый сценарий. Он предполагает дальнейшую перестройку экономики с упором на внутренний спрос. При этом ВВП, по мнению эксперта, будет замедляться из-за внешних факторов. Бюджетная политика стабилизируется, функционируя без дефицита даже при низких ценах на нефть. Однако сценарий учитывает снижение международной торговли как признак рецессии. Инфляция, по базовому сценарию, останется умеренной под контролем Центробанка.

«Рисковый сценарий (его вероятность оцениваю в 40%) учитывает нарастающее санкционное давление на Россию и ее внешних партнеров, давление на страну извне, а также учитывает глобальные шоки экономики, которые, с учетом растущих показателей рецессии и госдолга США, не выглядят фантастикой», — говорит Тумин.

В Центробанке есть еще так называемый дезинфляционный (или, простыми словами, оптимистичный) сценарий. Он предусматривает рост инвестиций, развитие бизнеса, рост зарплат, быстрое снижение ключевой ставки. Ну и, что особенно важно для населения, укрепление рубля, но при этом и замедление инфляции. По мнению Тумина, такому сценарию будет мешать внешнее санкционное давление (в том числе на страны-партнеры), отток инвестиционного капитала в последние годы, а также текущая ориентированность промышленности на нужды ВПК, а не на выпуск гражданской продукции.

«Всё это давит на рубль (покупаем из-за рубежа то, что могли бы сделать сами) и оставляет внутренний спрос неудовлетворенным», — объясняет эксперт.

По его словам, обычному бизнесу переориентироваться на выпуск «гражданки» (что и обеспечило бы независимость от импорта и, как следствие, снизило бы негатив к рублю) сложно: сказывается всё еще высокая ключевая ставка и, как следствие, малодоступные кредиты. На развитие денег просто нет.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж финансовой компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман также полагает, что недавнее укрепление рубля носит краткосрочный характер и связано с реакцией рынка на решение Центробанка о снижении ключевой ставки.

«На позиции российского рубля будет влиять в ближайшее время несколько факторов. Во-первых, как скоро введут и насколько чувствительными окажутся очередные антироссийские санкции.

Во-вторых, Минфин инициировал пятикратное превышение объемов продаж иностранной валюты относительно августа, что провоцирует спрос на валюту и валютные инструменты.

В-третьих, тренды на мировом рынке нефти. При дальнейшем падении или отсутствии роста (а из-за решения ОПЕК+ не ограничивать добычу всё идет к переизбытку предложения) на рубль будет давить небольшая разница между экспортными доходами и закупками дорожающего импорта».

Шнейдерман считает, что в сентябре доллар будет стоить в «коридоре» от 80 до 96 рублей. Прогнозировать намного дальше всё сложнее.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Курс рубля Обвал рубля Курс валюты
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
«Всё это давит на рубль (покупаем из-за рубежа то, что могли бы сделать сами) и оставляет внутренний спрос неудовлетворенным», — объясняет эксперт. Бредятина. Кроме песен и митингов За больше ничего здесь ...
Гость
38 минут
Зато постоянные форумы, плавно перетекающие из одного в другой, на которых твердят о величии и самобытном пути русского народа, приплетая сказочные "достижения" во всех сферах.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление