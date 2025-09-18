НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Минфин придумал новую льготную ипотеку: ставки снизят еще сильнее, но при условии

Программа станет более адресной

Программа станет более адресной

Кредит станет доступнее с каждым новым ребенком в семье

Кредит станет доступнее с каждым новым ребенком в семье

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Ставки по ипотеке для семей планируют снизить. Согласно новой программе, которую уже прорабатывает Минфин, процент по кредиту будет зависеть от количества детей.

Сделать дифференцированную ставку по ипотеке ранее предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что для развития страны надо создавать условия в регионах: «Надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья». «Плоская» процентная ставка, которая сейчас действует в стране, не учитывает разницу в доходах в разных регионах.

Позже предложение доработали и предложили привязать размер ставки по кредиты не только к уровню доходов и стоимости жилья в регионах, но и количеству детей. Идею уже поддержал президент России Владимир Путин, а ее детали обсуждали в правительстве.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул», — рассказал сегодня о работе в этом направлении замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости.

Как допустил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, минимальная ставка по дифференцированной ипотеке будет 2% годовых. Среди условий, которые будут рассматривать, окажутся уровень дохода в определенном регионе и уровень цен на жилье.

Мария Филиппова
Мария Филиппова
