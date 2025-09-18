Глава ЦБ предупредила о замедлении экономики. Нас ждет новый кризис?

Набиуллина попросила не путать замедление экономики с рецессией Источник: kremlin.ru

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что в России наблюдается замедление экономики, но рецессии нет. С таким заявлением она выступила на Московском финансовом форуме.

«Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается», — отметила она.

Рецессия — это продолжительный и существенный спад экономической активности. Обычно она характеризуется сокращением валового внутреннего продукта (ВВП), ростом безработицы, снижением потребительских расходов и уменьшением инвестиций в бизнес. Причиной такого состояния могут стать финансовые кризисы, изменения в мировой экономике, вооруженные конфликты, природные катаклизмы или технологический прогресс.

Замедление экономики ближе к стагнации, когда в течение длительного периода наблюдается незначительный или нулевой рост экономики. В это время падают темпы производства и спроса, а безработица растет. Однако всех признаков стагнации в России сейчас не наблюдается.

«В российской экономике не наблюдается даже технической рецессии (когда экономика замедляется в течение двух кварталов — прим. ред.). В целом, ситуация нормальная, и ожидания рецессии нет. Понятно, что ситуация может развиваться по-разному, но в речи Набиуллиной [на форуме] даже звучал намек на еще большее снижение ключевой ставки в следующем году.

Общее настроение и у председателя Центрального банка, и у представителей других органов исполнительной власти умеренно оптимистичны», — пояснил Городским медиа доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, который присутствовал на дискуссии.

В экономике есть цикличность ее развития. Обычно сначала идет подъем, после стагнация, то есть стабилизация, после чего наступает рецессия и кризис. Однако глава регулятора и другие представители финансового сектора власти считают, что сейчас страна не пойдет по этому пути.

«Общий настрой на смягчение условий в будущем, может быть, чуть более медленно, чем мы бы хотели, говорит о том, что действительно Россия приближается к новому витку роста. Мы уже видели рост в 2024 году в 4,1%. Мне кажется, что в будущем, если не в 2026, то в 2027 году, в принципе, российская экономика может повторить и даже превысить эти цифры», — спрогнозировал экономист.

После этого форума тему рецессия поднял и президент России Владимир Путин. На встрече с лидерами думских фракций он сказал, что Россия еще не скоро дойдет до рецессии: «И рынок труда об этом говорит».

Сейчас перед экономическим сектором стоит задача не «заморозить» экономику во время ее охлаждения, а еще нужно стремиться подавить инфляцию.