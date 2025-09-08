Россиян ждет прибавка к зарплате: кого она коснется

Уровень индексации повысили из-за инфляции Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В октябре россиян ждет индексация зарплат. К сожалению, она коснется не каждого работающего человека. Расскажем подробнее о том, кого ждет прибавка.

С 1 октября 2025 года заработная плата у некоторых бюджетников увеличится на 7,6%. Речь идет о следующих категориях:

сотрудниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

работниках федеральных государственных органов;

гражданском персонале воинских частей;

сотрудниках учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.

Индексация является плановой. В федеральном бюджете для этих целей выделили 30,8 миллиарда рублей на 2025 год и период 2026–2027 годов. Изначально индексация планировалась в размере 4,5%, однако из-за высокой инфляции сделали корректировку до 7,6%. Первую проиндексированную зарплату россияне получат уже в ноябре 2025 года.

Индексация коснется только федерального уровня. Судьбу региональных и муниципальных служащих решают местные власти.