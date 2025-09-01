«Начнут дышать промышленность и сельское хозяйство». Владимиру Путину доложили, каким будет бюджет: станут ли доступнее кредиты, дешевле еда и бензин

Совещание Владимира Путина с членами правительства Источник: Kremlin.ru

Министр финансов Антон Силуанов сообщил Владимиру Путину на совещании о том, что работает с Банком России, чтобы сформировать сбалансированный бюджет, который позволит смягчать денежно-кредитную политику. Первый зампред правительства Денис Мантуров обратил внимание на то, что снижение ключевой ставки на один процент экономит 200 миллиардов рублей. MSK1.RU обсудил с экономистами, получится ли снизить ставку в ближайшее время и заметят ли это россияне.

Как перемены повлияют на нашу жизнь

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов сообщил нам, что ключевую ставку снизят уже в сентябре. По его прогнозу, в ближайшие месяцы можно ждать показатель от 12 до 16% годовых (сейчас 18%).

Для россиян это означает удешевление кредита. Дешевым он не станет, но и астрономически дорогим больше не будет. Василий Колташов экономист

Он обратил внимание на то, что в первой половине года экономический рост серьезно замедлился. Очень многое зависит от того, как будет действовать правительство параллельно с Центральным банком.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на депозиты. Резко повысили ставку в феврале 2022 года — с 9,5% сразу до 20%. С тех пор она опускалась до 7,5% и снова росла — максимум до 21%. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке состоится 12 сентября. Немного позже, в середине месяца, рассмотрят бюджет.

Как менялась ключевая ставка Источник: Cbr.ru

Экономист и профессор НИУ ВШЭ Андрей Заостровцев в беседе с нашим корреспондентом заявил, что достичь сбалансированного бюджета довольно трудно, сейчас он таковым не является.

— Бюджет очень несбалансированный, дефицитный, а дефицит превосходит все расчеты. Некоторые аналитики ожидают, что к концу года он будет восемь триллионов рублей, раза в четыре выше плана, — сообщил Заостровцев.

Он согласен с прогнозом о 16% ключевой ставке к концу года. Экономист подтвердил, что тогда кредиты станут дешевле, но напомнил и о том, что проценты по депозитам снизятся.

— Если вы вложили деньги в банк, то проценты, которые платят физлицам, зависят напрямую от ставки Центробанка. Весной они были очень высокие, сейчас снижаются, потому что ставка Центробанка снижается. Если ставка будет 16%, по вкладу вам 10–12% выплатят, — предупреждает экономист.

Доктор экономических наук Леонид Холод считает, что ставку стоит ждать на уровне 15 – 16% . Россияне не почувствуют разницы при походе в магазины, но «начнут дышать» промышленность и сельское хозяйство, которые живут как раз за счет кредитования, рассказал он.

— Если брать продовольственные товары, там все ставки сделаны, урожай практически собран, — отметил Холод.

Подешевеет ли бензин

Стоимость топлива росла всё лето, пробивая одну планку за другой. Власти продолжают запрещать экспорт бензина, но водители всё равно отдают на заправках сумасшедшие суммы. На цене бензина изменения ключевой ставки вряд ли скажутся , сообщил нам Василий Колташов, на нее сильнее влияют другие факторы.

Кандидат экономических наук Юрий Юденков в разговоре с нашим корреспондентом называл повышение цен феноменом, потому что в мире они снижаются, а в России растут. Он считает, что без вмешательства Федеральной антимонопольной службы этот процесс продолжится. Как заметил экономист Игорь Юшков, цены на бензин растут быстрее инфляции.

Впрочем, доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков прогнозирует снижение цен в течение одного-двух месяцев. Также исчезнет дефицит, который начался в некоторых регионах, порадовал эксперт.

При этом в России уже несколько недель дешевеют продукты. Наши коллеги из 72.RU обсудили с аналитиками, почему так происходит и что будет дальше.