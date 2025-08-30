«Берут одни и те же люди»: банки в России отклоняют 8 из 10 заявок на кредиты — почему так происходит

Чаще всего банки одобряют оформление ипотеки, реже — автокредиты и POS-кредиты Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Российские банки серьезно ужесточили условия кредитования, захлопнув двери перед многими потенциальными заемщиками. Если раньше получить одобрение было относительно просто, то теперь даже клиенты с хорошей кредитной историей сталкиваются с отказами. Ситуация дошла до того, что банки отклоняют почти 80% обращений. В чем причины такой жесткой политики и как долго она продлится — в материале NGS.RU.

Выдают только избранным

Национальное бюро кредитных историй фиксирует устойчивую тенденцию к ужесточению кредитной политики российских банков. По данным на июль 2025 года, которые нам предоставили в НБКИ, средний уровень одобрения по всем типам кредитов составляет скромные 21,4%. Получается, что банки отклоняют 78,6% заявок.

Такое явление носит уже системный характер: значение показателя на протяжении последних двенадцати месяцев стабильно колеблется в узком коридоре от 20,4% до 23,8%, не демонстрируя признаков существенного роста.

Наиболее благополучно, если это можно так назвать, выглядит ситуация в ипотечном сегменте — здесь уровень одобрения достиг 42,8%, показав рост по сравнению с июлем предыдущего года. Такой результат, вероятно, обусловлен действием государственных программ субсидирования и залоговым характером данного вида кредитования.

Напротив, в сегменте POS-кредитования (кредиты, которые выдают на товары в магазинах) сохраняется крайне низкий уровень одобрения — всего 14,6%, что на 1,1 процентного пункта ниже показателя годичной давности. Потребительское кредитование демонстрирует значение 24,1%, что на 5,1 процентного пункта ниже, чем в июле 2024 года. Автокредиты показывают некоторое улучшение — 22,2% против 14,7% год назад, но остаются существенно ниже докризисных уровней.

«Гайки будут раскручивать»

Сотрудники банков говорят, что в текущей политической ситуации мужчинам, в отличие от женщин, получить кредит намного сложнее Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Специалисты, работающие в банковской сфере, подтверждают общее ужесточение политики. По данным двух наших не связанных между собой источников в банковском секторе, кредиты выдают очень избирательно. Это касается как физических лиц, так и бизнеса.

— У нас это уже давно, но говорят, что гайки скоро будут раскручивать и одобрений будет больше. Пока мужчинам очень тяжело кредиты одобряем, с женщинами ситуация получше, но тоже такая себе, — отмечает кредитный менеджер крупного российского банка, работающая с физлицами.

Собеседница при этом отмечает, что выдача кредита или отказ в кредите не всегда поддается логике.

— Банки, конечно, не хотят рисковать, поэтому смотрят на клиентов очень пристально и дотошно. Но логика прослеживается не всегда. У кого-то может быть 10 кредитов, и ему еще один одобрят. А есть люди, у которых 1–2 кредита, платят исправно, но им не одобряют. Всё как всегда: как повезет, — добавляет специалист.

С одобрением кредитов для бизнеса ситуация аналогичная. По словам кредитного менеджера другого крупного банка, которая работает с юрлицами, многие предприниматели «живут на свои деньги».

— Бизнесу тяжело — большинство не потянет такие дорогие кредиты. Есть те, кто всё равно берет, но там уже аналитики рассматривают, чтобы они смогли выплачивать. Нет такого, что просто не дадим, если нет объективных причин: большой нагрузки или плохой кредитной истории. Еще важно не забывать, что кредиты для бизнеса могут рассматривать месяцами, — объясняет сотрудница банка.

Не дают кредиты — пойдем за микрозаймами?

Логика подсказывает, что если людям массово не дают деньги в банках, то они устремятся попытать счастье в микрофинансовых организациях.

Тем не менее статистика рисует совершенно другую картину. Согласно данным, которые нашему корреспонденту предоставили в аналитической и консалтинговой компании Frank RG, в первом квартале 2025 года россияне оформили 22,32 миллиона договоров с МФО — это сравнительно меньше, чем поквартально в прошлом году.

Так, в четвертом квартале 2024 года микрофинансовые организации выдали 38,05 миллиона займов. Но уже к 31 марта 2025 года этот показатель рухнул до 22,32 миллиона договоров. В абсолютном выражении падение составило колоссальные 15,73 миллиона сделок. Видимо, россияне и вправду начали постепенно привыкать жить «на свои».

«Неправильно выдавать кредиты всем подряд»

Существует высокая вероятность, что уровень одобрения кредитов останется на таком уровне на долгие годы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Текущий уровень отказов — это не временное явление, а новая реальность. Такого мнения придерживается доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари.

Банки, по словам экономиста, адаптируются к условиям высокой ключевой ставки и растущим рискам. Кредитные организации предпочитают перестраховаться, чем потом иметь проблемы с просрочкой.

— Вроде бы благосостояние населения увеличивается, индикаторы, говорящие об этом, растут. Но жесткая политика Банка России по-прежнему направлена на снижение инфляции до целевых уровней. Для этого сжимают спрос и денежную массу. При этом в стране критически большой объем закредитованных граждан (по 4–5 кредитов), растет риск ухудшения качества кредитных портфелей банков. Фигурально выражаясь, кредиты берут одни и те же люди, формируя «пирамиду», — объясняет Эдуард Коложвари.

Специалист уверен, что ситуацию пришло время «оздоравливать». Экономист не видит проблем в снижении коэффициента одобрения кредитов. С кредитованием, по его мнению, нужно быть осторожнее.

— Это же не форма соцобеспечения. Неправильно выдавать кредиты всем подряд. Сплошное кредитование происходит только от жадности банкиров, у них есть ресурсы, которые они раздают на свой страх и риск, — подчеркивает Эдуард Коложвари.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева в разговоре с нашим корреспондентом отмечает, что банки начали выдавать кредиты значительно реже по двум основным причинам.

Первая причина — это снижение платежеспособности заемщиков. Поскольку снижаются темпы роста зарплат, кое-где уже возникают невыплаты, растут цены, всё больше денег уходит на повседневные нужды, а возможности выплачивать проценты по займам и погашение самого кредита сокращаются. В таких условиях растут риски самих банков, и поэтому они так неохотно выдают займы.

— Вторая причина — это ухудшение общих макроэкономических показателей: замедляются темпы экономического роста, сужаются возможности для бизнеса по причине высокой ключевой ставки и санкционного давления. Нехватка рабочих рук также сдерживает рост и расширение. В целом ситуация не способствует росту рынка кредитных ресурсов, хотя для стабильных экономик это важная часть инвестиционной составляющей, которая формирует потенциал развития территорий, — объясняет Ольга Валиева.

Экономист при этом добавляет, что даже если ключевую ставку снизят до 14–16% без изменения внешних условий, то число одобрений кредитов сильно не изменится, так как сохранятся все виды рисков.

