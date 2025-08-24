НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Не готовы платить больше»: россиянам объяснили причину отставания зарплат от инфляции

У бизнеса не хватает свободных средств

Реальные зарплаты не могут догнать инфляцию, так как она носит немонетарный характер, а у компаний нет свободных средств. Подробности об этом рассказала Юлия Хандошко, генеральный директор брокера Mind Money.

Повышение зарплат в России возможно только при увеличении реального производства или росте производительности труда. Хандошко считает, когда ВВП растет медленнее инфляции, а производительность труда остается низкой, реальные зарплаты не могут соответствовать росту цен.

Инфляция в настоящее время не вызвана чрезмерной эмиссией денег. Основной фактор, способствующий ее росту, — увеличение издержек, которые компании перекладывают на потребителей. В таких условиях перед Банком России стоит сложная задача.

«С одной стороны, есть давление со стороны правительства и крупного бизнеса, которые хотели бы более мягкой денежно-кредитной политики и снижения ставок. С другой стороны, высокие ставки необходимы для контроля инфляции», — рассуждает Хандошко.

Экономист подчеркнула, что в будущем ситуация будет осложнена непредсказуемыми геополитическими изменениями, что делает перспективы повышения зарплат неопределенными, передает «Прайм».

Правительство РФ рассматривает отмену льготных ставок страховых взносов для малых и средних предприятий для увеличения налоговых поступлений. Решение связано с дефицитом бюджетов Социального фонда и ФОМС, который за первое полугодие 2025 года превысил 236 миллиардов рублей.

Инженер1
39 минут
Губерам подняли зп в 5-10 раз. Вероятно поэтому остальным не хватает на зп . Других то расходов нет в первой економике Европы.
Гость
1 час
И где или в какой сфере есть льготные отчисления от зарплаты Хватит чушь писать уже давно все отменено
Читать все комментарии
