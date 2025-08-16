«Сказали, что остаток сгорит»: в «Спортмастере» покупателю отказались выдать сдачу при оплате товара подарочной картой

Покупатель попросил сдачу при оплате товара подарочной картой, но ему отказали Источник: Михаил Шилкин, Семен Казьмин / 74.RU

Челябинец Николай пришел за покупкой в торговую сеть «Спортмастер» и решил расплатиться подарочной картой ретейлера. Стоимость товара оказалась ниже трехтысячного номинала карты, но продавец отказалась дать сдачу. Покупателю предложили набрать товара на полную сумму, иначе остаток сгорит. По мнению Николая, магазин нарушил его права потребителя. Вместе с экспертами наши коллеги из 74.RU разбирались, что такое подарочная карта / сертификат с юридической точки зрения и насколько законны правила, которые магазины придумывают для клиентов.

«Принуждают приобретать что-то еще»

Николай рассказал, что подарочную карту в магазин спорттоваров получил от друзей на день рождения. Ранее он такой картой не пользовался и не знал, что у «Спортмастера» какие-то особые правила.

«Мы зашли в магазин с женой, выбрали ей спортивный топ стоимостью 2299 рублей и пошли на кассу. Там предъявили карту номиналом 3000 рублей. Я попросил продавца вернуть остаток средств. Но она отказалась, ссылаясь на правила магазина, — рассказал Николай. — Мне сказали, что если сумма меньше указанной на карте, то остальные деньги сгорят. Мол, условия написаны на подарочной карте. Поэтому могут либо все деньги вернуть, если мы не будем совершать покупку за карту, либо надо купить товаров на все три тысячи. Но мне нужен был только выбранный товар. А меня принуждают приобретать что-то еще».

Ждать возврата всей суммы за карту паре тоже не хотелось. Оказалось, что там много нюансов с оформлением и со сроками — неизвестно, как долго ждать возврата. В итоге, чтобы не задерживаться надолго в магазине, Николай с женой решили набрать батончиков, также взяли пакет.

«Но все равно сумма покупок не достигла 3000 рублей. Осталось всего 10 рублей, но даже эту мелочь они возвращать не стали, — возмутился Николай. — Я пользовался раньше другими подарочными картами, и деньги возвращались без проблем, без каких-либо претензий».

Изначально челябинец хотел купить лишь одну вещь. Но, чтобы деньги не пропали, пришлось «добивать» чек ненужными позициями Источник: читатель 74.RU

По мнению покупателя, в этой ситуации магазин в открытую нарушил права потребителя.

«Речь не 10 или 700 рублях, это дело принципа. Согласно пункту 4 статьи 23.1 Закона „О защите прав потребителей“ деньги должны вернуть в течение 10 дней с момента требования покупателя. При отказе вернуть непотраченный остаток подарочной карты возникает незаконное обогащение со стороны магазина», — заявил Николай.

По словам покупателя, он вручил представителям сети «Спортмастер» письменную претензию и отправил жалобу в Роспотребнадзор.

Российская торговая сеть по продаже товаров для спорта и активного отдыха «Спортмастер» основана в 1992 году как торгово-закупочная фирма. В 1996 году зарегистрирована торговая марка «Спортмастер». В 2005 году в Москве зарегистрировано ООО «Спортмастер», которое занимается розничной торговлей. По данным «Контур.Фокус», учредителем с декабря 2022 года является компания с ограниченной ответственностью «Фалкон Эйша Пасифик Лимитед» (Гонконг). Гендиректор — Леонид Страхов. За 2024 год выручка «Спортмастера» выросла на 7% — до 171 миллиарда рублей, чистая прибыль упала на 47% — до 12 миллиардов рублей.

Как выяснил 74.RU, на сайте торговой сети «Спортмастер» и на самой подарочной карте действительно указаны несколько условий ее использования.

Например, говорится, что подарочная карта используется при получении товара и услуг только один раз вне зависимости от размера ее номинала. Также указано, что приобретение подарочной карты либо ее получение от приобретателя означает полное ознакомление лица, являющегося держателем подарочной карты, с настоящими правилами и их принятие.

Редакция 74.RU направила официальный запрос в головной офис компании «Спортмастер» с просьбой уточнить, почему все-таки нельзя забрать остаток с подарочной карты деньгами или воспользоваться остатком при следующих покупках, как это принято у многих других ретейлеров. К моменту публикации материала ответ не поступил. Мы опубликуем комментарий компании «Спортмастер», как только получим.

В чем смысл подарочной карты

Подарочные сертификаты (для удобства их называют картами) давно стали популярным маркетинговым инструментом в торговле, общепите и сфере услуг. Бизнесу они помогают повысить узнаваемость брендов, привлечь новых и укрепить лояльность старых клиентов и за счет этого увеличить продажи. Для покупателей такие карты тоже удобны, это универсальный подарок для друзей, коллег и родных.

По статистике, 61% покупателей тратят больше номинала при использовании подарочных сертификатов.

Однако многие магазины придумывают правила, ограничивающие права владельцев подарочных карт. Например, указывают срок, в течение которого нужно купить товар или заказать услугу, запрещают возвращать подарочную карту в магазин и получать деньги взамен, отказывают в возврате денежного остатка и так далее. Все эти ситуации типичны, но до сих пор вызывают много споров, указали юристы.

В магазине настаивают, что все условия указаны на карте. А значит — нарушений нет Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

По словам экспертов, прежде всего необходимо понять правовой статус подарочной карты.

«С точки зрения законодателя и правоприменительной практики приобретенная подарочная карта или сертификат являются предоплатой (авансом) за будущий товар/услугу, а не денежным обязательством. В связи с этим у эмитента карты (магазина или компании) возникает обязанность передать предъявителю карты товар на сумму, составляющую ее номинал. Таким образом если номинал карты составляет три тысячи рублей, то именно на такую сумму и не выше предъявитель вправе получить товар, а продавец — обязан его предоставить», — объяснил адвокат Ярослав Земсков (адвокатское бюро «БВМП» Москвы).

Подарочная карта — это не денежные средства в прямом смысле, а юридический инструмент, удостоверяющий обязательство магазина предоставить товары или услуги на определенную сумму.

В случае же, когда предъявитель карты желает приобрести с ее помощью товар, стоимость которого ниже номинала карты, а остаток с карты получить деньгами, ситуация становится неоднозначной. По крайней мере, мнения юристов расходятся в некоторых аспектах использования подарочных карт.

«Действующее законодательство не запрещает магазинам устанавливать свои правила использования подарочных карт, включая запрет на выдачу сдачи наличными; невозможность возврата денежных средств (номинала карты); срок действия карты и другие», — отметил Ярослав Земсков.

«Обязаны передать деньги»

В то же время другой юрист отметил, что есть много похожих дел и в целом в практике этот вопрос уже разрешен.

«Подарочный сертификат — это аванс, то есть предоплата. Неважно, оказывает услуги компания, которая выдала подарочный сертификат, или продает товары, это всегда предоплата, — согласен руководитель компании „Форлекс“, юрист Николай Попов. — В данном случае (ситуация Николая. — Прим. ред.) магазин не предоставил товар взамен этой предоплаты (ее части). Поэтому за минусом стоимости товара, который предоставлен на подарочный сертификат как аванс, покупателю обязаны передать денежные средства».

Ссылаться на правила магазина бессмысленно, потому что эти положения противоречат нормам закона, добавил юрист.

«Условия должны быть четко указаны»

Между тем адвокат Ярослав Земсков ссылку покупателя на пункт 4 статьи 23.1 Закона «О защите прав потребителей» в рассматриваемой ситуации считает некорректной, так как эта норма регулирует правоотношения, связанные с нарушением срока передачи предварительно оплаченного товара покупателю.

«Практика показывает, что в большинстве случаев магазины не возвращают остаток средств наличными при использовании подарочной карты, если это прямо указано в условиях использования карты. Это связано с тем, что карта не является аналогом наличных денег, а представляет собой обязательство передать товар или услугу. От этого в данной ситуации продавец не отказывается, а покупатель не лишается права подобрать и получить дополнительный товар на оставшуюся сумму номинала, поскольку количество самих товаров, которые можно приобрести по подарочной карте, не ограничено», — отметил Ярослав Земсков.

При этом юрист акцентировал внимание на важном моменте. Как и любая информация об оказываемых услугах, условия о том, что сдача при использовании суммы ниже номинала подарочной карты не выдается, должны быть четко указаны при продаже карты (в доступной форме и месте) и на самой карте четко и недвусмысленно, чтобы потребитель был заранее информирован о них. В случае, если это не так, потребитель вправе ссылаться на отсутствие у него полной и достоверной информации о приобретении и обратиться в суд уже по этому основанию.

«Если в правилах использования подарочной карты указано, что сдача с нее не выдается, и эта информация очевидна для потребителя, „Спортмастеру“, скорее всего, удастся доказать свою правоту», — предположил Ярослав Земсков.

Нетипичные уловки

Еще один частый вопрос, который возникает при использовании подарочных карт, — а можно ли ее вообще не использовать, а просто вернуть и взять деньги взамен?

На первый взгляд, у владельца карты есть такое право. И статья 32 Закона «О защите прав потребителей» это подтверждает. Но в обыденной жизни вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту бывает затруднительно — магазины обычно оформляют такие карты как невозвратные, ссылаясь на публичную оферту (предложение заключить договор. — Прим. ред.).

Практически все магазины используют подарочные карты для привлечения клиентов. Но условия могут быть разными Источник: Михаил Шилкин / 74.RU

«В случае со „Спортмастером“ возврат денежных средств за неиспользованную подарочную карту лицу, которому она была передана, во-первых, может быть осуществлен только при наличии письменного документа об уступке права такого требования между приобретателем карты и получателем, и, во-вторых, возможен только с согласия самой компании», — отметил адвокат Ярослав Земсков.

Подобные правила, являясь нетипичными, фактически нивелируют возможность вернуть деньги, добавил юрист.

«Согласитесь, сложно представить ситуацию, когда человек сперва приобретает в подарок другу карту, затем дарит ее, а сразу после составляет договор цессии (уступки права требования), который подписывает с „довольным“ именинником, после чего несет его экземпляр в магазин, где передает представителю торговой сети способом, обеспечивающим возможность удостовериться в факте передачи. Звучит устрашающе и нелепо одновременно, но именно таким образом „Спортмастер“ и предлагает поступать. К тому же ретейлер заявляет, что может с этой уступкой и не согласиться, без указания причин, — описал принятую торговой сетью схему Ярослав Земсков. — Подобные положения, установленные компанией, нарушают права потребителя как слабейшей стороны в обязательстве и возлагают на него несвойственные ему и чрезмерные обязанности, а значит, в силу статьи 16 Закона „О защите прав потребителей“, не подлежат применению».

При рассмотрении по существу подобных споров судами различных уровней подтверждено, что к правоотношениям по продаже-приобретению подарочных карт по аналогии подлежит применению положение о договоре розничной купли-продажи, напомнил юрист. Это значит, что приобретение подарочной карты подтверждает внесение потребителем аванса и право на покупку товара в будущем, а соответственно, в силу закона внесенный аванс не может быть удержан продавцом.

«В таком случае сам по себе факт оплаты карты (сертификата) и невозможность получить денежные средства обратно в отсутствие встречного предоставления свидетельствует о наличии на стороне продавца неосновательного обогащения и явном злоупотреблении правом с его стороны. Полагаем, что при обращении в суд, исходя из правовой природы аванса, есть шансы на возврат средств, если карта не была использована», — указал Ярослав Земсков.

​Казалось бы, подарочная карта или сертификат — такой удобный и беспроигрышный подарок. Купил, вручил — и голова о выборе подарка не болит. Но теперь вы тоже знаете, что перед тем, как приобрести подарочную карту того или другого магазина, будет не лишним изучить правила их использования.