Экономика Выдачу кредитов резко ограничат: что изменится

Выдачу кредитов резко ограничат: что изменится

Новую инициативу ЦБ рассмотрят уже осенью

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Соответствующую инициативу Центробанка поддержали власти. 

Предполагается, что если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также со следующего года в России заработает трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить нагрузку на граждан. Максимальный уровень переплаты по микрозаймам хотят снизить со 130% до 100%.

Микрозаем — это небольшой краткосрочный кредит, который выдают микрофинансовые организации.

Предложение ЦБ направлено в Госдуму. Данный вопрос депутаты планируют рассмотреть осенью, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас инициативу обсуждают с профильными ведомствами и участниками рынка.

В прошлом году количество клиентов МФО достигло исторического рекорда — почти 15 миллионов человек. Это связано с ужесточением кредитования. Половина клиентов микрофинансовых организаций берут займы для оплаты ЖКХ и повседневных нужд, пишут «Известия». Причем число таких людей растет.

Гость
1 час
Рывки и прорывы, отечественной экономики.
Гость
52 минуты
Выдачу кредитов ограничивали методом их удорожания поднимая ключевую ставку Доохлаждались. Что теперь?
