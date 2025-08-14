Выдачу кредитов резко ограничат: что изменится

Россиянам придется отказаться от дополнительных кредитов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С 2026 года россияне не смогут брать более одного займа в микрофинансовых организациях (МФО) одновременно. Соответствующую инициативу Центробанка поддержали власти.

Предполагается, что если у человека уже есть непогашенный долг, ему откажут в выдаче нового. Также со следующего года в России заработает трехдневный период охлаждения при выдаче займов, чтобы граждане могли обдумать свое решение. Кроме того, власти намерены снизить нагрузку на граждан. Максимальный уровень переплаты по микрозаймам хотят снизить со 130% до 100%.

Микрозаем — это небольшой краткосрочный кредит, который выдают микрофинансовые организации.

Предложение ЦБ направлено в Госдуму. Данный вопрос депутаты планируют рассмотреть осенью, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас инициативу обсуждают с профильными ведомствами и участниками рынка.