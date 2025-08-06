Жгучий стыд. На какие деньги могут реально рассчитывать россияне в старости и как на них жить

Старики всегда считают каждую копейку Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области получают самые высокие пенсии. И то благодаря районным коэффициентам и надбавкам, предусмотренным для районов Крайнего Севера, рассказала в интервью РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Правда, высокие эти пенсии лишь на фоне остальных: на Чукотке, скажем, — менее 39 тысяч рублей. Вообще же, средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц. Видишь эти цифры — и испытываешь жгучий стыд за наших пенсионеров и испанский стыд за наших чиновников, которые позволяют такие копейки платить людям. Не просто миллионам, а десяткам миллионов россиян: в России формируется страховая пенсия более чем у 60 миллионов человек.

Почему в России «гонка зарплат» не превратилась в «гонку пенсий»? И вообще, когда россияне будут получать человеческие пенсии, а не жалкие подачки? Вопросы эти MSK1.RU задали нашим экспертам.

Глубоким пенсионерам остается надеяться только на государство

— Во-первых, у нас по сути солидарная пенсионная система. То есть сегодняшние работающие платят страховые взносы, из которых выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам. А количество работающих сокращается, в то время как число пенсионеров растет. Это демографический перекос, который ложится на плечи бюджета и Соцфонда, объясняет президент Ассоциации инвестиционных советников Юлия Кузнецова. Во-вторых, страховые взносы с зарплат — 22% от фонда оплаты труда — выглядят внушительно, но они «размазываются» по всем пенсионным обязательствам. А средние официальные зарплаты в регионах невысоки, и доля серых зарплат остается значительной. Это снижает поступления в систему.

— Но ведь существует и накопительная часть пенсий, которую заморозили в 2014 году. Вроде как временно. Уже никто не верит, что их разморозят.

— Да, мера была временная. Но государство решило, что ему сейчас важнее латать дыры в текущей пенсионной системе, чем формировать долгосрочные пенсионные капиталы. Поэтому люди не могут ни воспользоваться накоплениями, ни рассчитывать на их рост — ведь отчисления в НПФ по умолчанию не идут. И, к сожалению, отсутствие прозрачности и предсказуемости пенсионной политики отбивает у граждан желание формировать капитал внутри существующей системы.

Так что, по сути, государство в одностороннем порядке приостановило ключевой элемент пенсионной реформы нулевых годов — накопительную часть. И да, возвращать ее никто не спешит. Ясно: надеяться только на государство в пенсионном возрасте рискованно.

— Многие эксперты сейчас советуют, как накапливать на свою пенсию: золото, крипта, ценные бумаги. Но разве всё это подходит для нашего стремительно нищающего населения?

— Безусловно, когда мы говорим о финансовой грамотности, инвестициях — вы правы, это инструменты, подходящие скорее для людей до 55 лет, которые еще могут планировать свое будущее. Но для 80-летней бабушки это, конечно, не выход. Именно поэтому главная задача государства — обеспечить пожилых граждан не просто прожиточным минимумом, а реальной возможностью жить достойно: с лекарствами, питанием, теплом и человеческим отношением.

Пенсионную систему в России никто не хочет реформировать

— Во всех странах, где выплачиваются относительно высокие пенсии, пенсионные фонды или вся пенсионная система так или иначе либо напрямую принадлежат профсоюзам. Либо контролируются ими и другими организациями трудящихся. Разумеется, в России такая система отсутствует! Профсоюзы не могут комплексно влиять на пенсионную систему, — говорит член центрального совета независимого профсоюза «Новый труд», доцент МГЛУ Саид Гафуров.

— Ну, представим, что такое влияние у профсоюзов было бы. И как бы нужно было реформировать пенсионную систему, чтобы она не была такой отвратительной, как сейчас?

— Начнем с того, что наша пенсионная система, а точнее Пенсионный фонд (который теперь перешел в Соцфонд), создавалась в ходе внутриполитической борьбы во время распада СССР. Советская пенсионная система, которая была вполне эффективной, разрушалась, и одним из инструментов этого процесса как раз стало создание ПФР президентом Ельциным и его правительством.

Собственно говоря, нет никакой принципиальной, теоретической проблемы для кардинального изменения нашей пенсионной системы. Так, чтобы основные пенсии выплачивались за счет федерального или региональных бюджетов, а не за счет Соцфонда. Некоторые государственные пенсии уже выплачиваются напрямую из бюджета — значит, механизм можно распространить и на остальных.

— И думаете, если пенсии будут только государственными, — это решит все проблемы?

— Изменить пенсионную систему в России очень сложно. Но, что важнее, никто этим по-настоящему не хочет заниматься!

Профсоюзы лишили такой возможности, левые партии — тоже, а государство, едва задумавшись о реформах, приходит в ужас. Минфин, у которого неизбежно вырастут расходы, впадает чуть ли не в панику. Тем не менее необходимость повышения пенсий очевидна, и остается только надеяться, что политические силы начнут продвигать продуманные инициативы в этом направлении.