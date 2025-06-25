Россиян ждет неизбежный рост зарплат: в чем дело

Работодатели будут вынуждены повысить оклады Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России спрогнозировали неизбежный рост зарплат. Работодатели не смогут игнорировать этот факт и будут вынуждены повысить оклады россиян. Подробнее об этом рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

«Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны бизнеса, поскольку бизнес не хочет платить высокие зарплаты, он привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента», — сказал Федоров ТАСС.

По его словам, в России долгое время сохранялась экономика низких зарплат. Однако сейчас население стало меньше, уровень безработицы ниже, а работодатели вынуждены бороться за своих сотрудников рублем.