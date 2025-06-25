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Экономика Россиян ждет неизбежный рост зарплат: в чем дело

Россиян ждет неизбежный рост зарплат: в чем дело

В стране долгое время сохранялась экономика низких зарплат

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7 комментариев
Работодатели будут вынуждены повысить оклады | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUРаботодатели будут вынуждены повысить оклады | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Работодатели будут вынуждены повысить оклады

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России спрогнозировали неизбежный рост зарплат. Работодатели не смогут игнорировать этот факт и будут вынуждены повысить оклады россиян. Подробнее об этом рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров.

«Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жестком сопротивлении со стороны бизнеса, поскольку бизнес не хочет платить высокие зарплаты, он привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента», — сказал Федоров ТАСС.

По его словам, в России долгое время сохранялась экономика низких зарплат. Однако сейчас население стало меньше, уровень безработицы ниже, а работодатели вынуждены бороться за своих сотрудников рублем.

В настоящее время компании всё ещё склонны использовать административные меры для привлечения сотрудников, а не повышать уровень зарплаты. Например, некоторые организации продвигают идею ограничить набор на гуманитарные специальности в вузах, на фоне дефицита технических кадров.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Бизнес Безработица ВЦИОМ
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Комментарии
7
JayroslavMudryi
12 минут
всех чиновников на фронт
Гость
9 минут
Ну смех да и только ))) , себе то они повысят , я даже не сомневаюсь ), а у нас только сократить могут , чтобы на других поднавалить
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