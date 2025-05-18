Пойдут на социальные нужды? Что будет с забытыми счетами, на которых в России лежат сотни миллиардов

В российских банках может накопиться до триллиона «забытых» денег Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В российских банках и финансовых учреждениях накапливаются сотни миллиардов рублей, владельцы которых по различным причинам не обращаются за своими средствами. Эти средства принадлежат клиентам, и финансовые организации не имеют права их присваивать. Чаще всего на таких счетах находятся небольшие суммы — от нескольких копеек до 100–200 рублей.

Каждый человек может в любой момент вернуть свои деньги и закрыть счета, даже если суммы на них невелики. Но есть еще и так называемые «выморочные» средства — их владельцы давно умерли, а наследников нет.

Есть еще одна категория — в период активного инвестирования многие россияне открывали брокерские счета ради бонусов и затем о них забывали. На таких счетах могут оставаться незначительные активы, включая ценные бумаги.

В соцсетях давно возникают новые волны слухов: якобы Центробанк собирается получить контроль над этими забытыми деньгами. Однако MSK1.RU не удалось найти ни одного официального подтверждения того, что подобный законопроект реально готовится.

MSK1.RU опросил экспертов, чтобы узнать, реально ли государство может предъявить претензии на эти «замерзшие» деньги и ценные бумаги.

— Юридически это потребовало бы четкого регулирования, чтобы не нарушить права собственности, гарантированные Конституцией РФ, — говорит председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Для того чтобы механизм был законным с точки зрения соблюдения прав клиентов банков, необходимо четкое законодательное регулирование, определяющее критерии «заброшенности» и порядок передачи средств, а также гарантии возможности возврата средств законным владельцам или наследникам.

— Объясните, каким образом вообще банки могут получать доступ к этим «забытым» деньгам?

— Технически для этого нужны сложные процедуры идентификации и взаимодействия между банками, Центробанком и иными государственными органами. Для реализации механизма банкам, вероятно, потребуется разработать систему мониторинга счетов, чтобы выявлять те, которые не имеют активности в течение установленного законом периода. Согласно международной практике, такой период может составлять от 3 до 7 лет, в зависимости от юрисдикции.

Для счетов, принадлежащих умершим лицам, потребуется взаимодействие с органами, ведущими учет наследственных дел, такими как нотариальные конторы и органы ЗАГС. После идентификации заброшенных счетов или счетов без наследников средства, вероятно, будут переводиться на отдельный счет, контролируемый Центробанком.

— Если такая норма в России всё же появится, то кто будет следить за соблюдением прав владельцев денег?

— Банки, вероятно, будут обязаны предпринимать попытки связаться с владельцами счетов или их наследниками. Без прозрачности и гарантий возврата средств законным владельцам инициатива может столкнуться с судебными исками и недоверием. Таким образом, прозрачность процесса будет ключевым фактором для предотвращения общественного недоверия и судебных исков, — говорит Кузнецов.

— А что делать, например, с теми, у кого наследники могут быть за рубежом?

— Процедура должна предусматривать надлежащий процесс розыска наследников, включая международное сотрудничество в случае, если наследники находятся за границей, — говорит инвестиционный советник реестра Центробанка Юлия Кузнецова. — Еще раз повторюсь: необходимо обеспечить прозрачность и подотчетность распоряжения этими средствами. Граждане должны быть уверены, что их деньги не будут экспроприированы необоснованно. В противном случае это может подорвать доверие к банковской системе.

— Насколько большой будет экономический эффект для государства? Действительно речь идет о сотнях миллиардов?

— Да, подобная мера может быть оправдана с точки зрения экономической эффективности. В условиях, когда средства годами лежат на заброшенных счетах и фактически выпадают из оборота, их использование в интересах государства может помочь поддерживать финансовую систему, — комментирует Кузнецова. — Центробанк сможет направлять эти средства на реализацию государственных проектов, поддержку финансовой стабильности или покрытие социальных расходов.

Арбитражный и финансовый управляющий Роман Бабаянц обращает внимание на еще одну проблему, которая может возникнуть при попытке получить деньги с «выморочных» счетов, — наследственное право. Даже если счет не трогали десять лет, наследники могут восстановить срок и потребовать вклад: у нас нет исковой давности по депозитам.