Россиянам ограничат банковские переводы — кого коснется и как этого избежать

Даже при введенных ограничениях человек сможет переводить деньги юрлицам Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











С 15 мая не все россияне смогут переводить другим людям или между своими счетами больше 100 тысяч рублей. Новые правила ввели, чтобы бороться с теневыми схемами вывода и обналичивания денег, в том числе с дропперами, которые выступают посредниками в различных нелегальных схемах.

«Новый закон ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — рассказали в Telegram-канале Банка России. Для этого власти создали специальный реестр, в который будет попадать информация обо всех попытках и случаях мошенничества из банков. Такими операциями будут считать те, где клиент заявил о своем несогласии. В базу попадет и информация от правоохранительных органов.

Когда человек попадет в эту базу, ему могут приостановить действие карты или онлайн-банкинга. Если банк этого не сделал, то с 15 мая ему приостановят все переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей. В обязательном порядке карту заблокируют и закроют доступ к онлайн-банку, если сведения о человеке попали в реестр от правоохранителей.

«При таком ограничении [лимите в 100 тысяч рублей] гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность», — пояснили в пресс-службе Банка России. При этом на платежи в адрес юрлиц ограничение не распространяется.

Те, кто попал в базу данных и потерял доступ к своей карте, могут обжаловать это двумя способами:

Обратиться с заявлением в любой банк, чьим клиентом вы являетесь. Он перенаправит просьбу в Банк России. Направить заявление напрямую в Банк России через «Интернет-приемную». В качестве темы обращения в этом случае нужно выбрать «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.

Регулятор отдельно отметил, что зачастую дропперами люди становятся случайно, когда попадаются в мошенническую схему. Чтобы не стать соучастником преступной схемы, Банк России советует: