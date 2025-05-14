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Экономика Россиянам ограничат банковские переводы — кого коснется и как этого избежать

Россиянам ограничат банковские переводы — кого коснется и как этого избежать

В таком случае человек не сможет переводить более 100 тысяч рублей

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8 комментариев
Даже при введенных ограничениях человек сможет переводить деньги юрлицам | Источник: Дарья Селенская / Городские порталыДаже при введенных ограничениях человек сможет переводить деньги юрлицам | Источник: Дарья Селенская / Городские порталы

Даже при введенных ограничениях человек сможет переводить деньги юрлицам

Источник:
Дарья Селенская / Городские порталы

С 15 мая не все россияне смогут переводить другим людям или между своими счетами больше 100 тысяч рублей. Новые правила ввели, чтобы бороться с теневыми схемами вывода и обналичивания денег, в том числе с дропперами, которые выступают посредниками в различных нелегальных схемах.

«Новый закон ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — рассказали в Telegram-канале Банка России. Для этого власти создали специальный реестр, в который будет попадать информация обо всех попытках и случаях мошенничества из банков. Такими операциями будут считать те, где клиент заявил о своем несогласии. В базу попадет и информация от правоохранительных органов.

Когда человек попадет в эту базу, ему могут приостановить действие карты или онлайн-банкинга. Если банк этого не сделал, то с 15 мая ему приостановят все переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей. В обязательном порядке карту заблокируют и закроют доступ к онлайн-банку, если сведения о человеке попали в реестр от правоохранителей.

«При таком ограничении [лимите в 100 тысяч рублей] гражданин, с одной стороны, сможет совершать жизненно важные переводы, а с другой — не будет заниматься выводом и обналичиванием похищенных денег. Если он хочет совершить перевод на сумму более 100 тысяч рублей, ему нужно обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность», — пояснили в пресс-службе Банка России. При этом на платежи в адрес юрлиц ограничение не распространяется.

Те, кто попал в базу данных и потерял доступ к своей карте, могут обжаловать это двумя способами:

  1. Обратиться с заявлением в любой банк, чьим клиентом вы являетесь. Он перенаправит просьбу в Банк России.

  2. Направить заявление напрямую в Банк России через «Интернет-приемную». В качестве темы обращения в этом случае нужно выбрать «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.

Регулятор отдельно отметил, что зачастую дропперами люди становятся случайно, когда попадаются в мошенническую схему. Чтобы не стать соучастником преступной схемы, Банк России советует:

  • не передавать оформленную на вас банковскую карту чужим людям;

  • не использовать свою карту для переводов, в том числе в банкомате, по просьбе чужих людей;

  • не предоставлять доступ к своему онлайн-банку;

  • не переводить ошибочно поступившие вам деньги, а сообщать об этом в свой банк.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Дропперы Мошенники Лимиты на переводы Банк России
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Комментарии
8
Гость
1 час
Какие то мутные ограничения. Попасть под них может любой. Ещё один довод в пользу налички.
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