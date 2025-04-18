В Госдуме предложили новую систему индексации пенсий

Размер пенсий в России нужно привязать к стоимости потребительской корзины. Ее при этом необходимо наполнить новыми продуктами и непродовольственными товарами.
«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — предложил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Сейчас пенсию индексируют ежегодно на размер фактической инфляции, то есть исходя из того, на сколько выросли цены в стране за прошедший год. В 2026 году система расчета пенсий поменяется, их будут повышать дважды: с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.
«К сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит», — считает Миронов.
Депутат уверен, что общий уровень инфляции не отражает реального роста цен на товары первой необходимости, а на рост доходов Соцфонда он призвал не полагаться.
«Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии», — дополнил Миронов, с которым пообщались РИА Новости.
С таким же предложением в начале апреля выступил депутат из другой партии Сергей Гаврилов. По его мнению, более справедливым будет перерасчет пенсий на основании реальных трат пожилых людей.
«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%, то это не рост, а снижение», — уверен он.
Поэтому он призвал пересмотреть состав потребительской корзины.
«В корзине могут оставаться устаревшие позиции или, наоборот, отсутствовать очевидные траты, которые давно стали частью базовой повседневности, вроде мобильной связи или современных лекарств», — отметил он. Однако пока Госдума не рассматривала подобный законопроект.