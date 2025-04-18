В Госдуме предложили новую систему индексации пенсий

При расчете пенсий нужно ориентироваться на потребительскую корзину пожилых граждан Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Размер пенсий в России нужно привязать к стоимости потребительской корзины. Ее при этом необходимо наполнить новыми продуктами и непродовольственными товарами.

«Необходимо привязать минимальный размер пенсии к размеру потребительской корзины, а сам размер этой корзины увеличить в несколько раз, включив в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров», — предложил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сейчас пенсию индексируют ежегодно на размер фактической инфляции, то есть исходя из того, на сколько выросли цены в стране за прошедший год. В 2026 году система расчета пенсий поменяется, их будут повышать дважды: с 1 февраля — с учетом уровня инфляции за прошедший год, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

«К сожалению, вынужден констатировать, что на практике это слабо повысит доходы российских пенсионеров, если вообще повысит», — считает Миронов.

Депутат уверен, что общий уровень инфляции не отражает реального роста цен на товары первой необходимости, а на рост доходов Соцфонда он призвал не полагаться.

«Но главное, что мы ставим в зависимость миллионы людей, честно работавших всю жизнь, от экономической конъюнктуры. Не будет роста доходов фонда — не будет и прибавки к пенсии», — дополнил Миронов, с которым пообщались РИА Новости.

С таким же предложением в начале апреля выступил депутат из другой партии Сергей Гаврилов. По его мнению, более справедливым будет перерасчет пенсий на основании реальных трат пожилых людей.

«Если стоимость сахара, хлеба, проезда и препаратов от давления за год выросла на 22%, а пенсию подняли на 9%, то это не рост, а снижение», — уверен он.

Поэтому он призвал пересмотреть состав потребительской корзины.